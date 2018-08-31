Через тернии к школе

В преддверии Дня знаний в редакцию портала siapress.ru обратилась читательница Наталья Федорович. «Я хочу, чтобы мой ребенок учился в школе, которая доступна ему территориально. Мы с семьей живем по адресу Пролетарский проспект, 12.

Из окон я каждый день вижу школу № 38, место в которой положено нам по прописке. Однако зимой, когда пришло время подавать заявление в первый класс, мы получили отказ от администрации данного учреждения,

— печально рассказывает сургутянка. — Нам предложили учиться в школе №4. В таком случае моему ребенку каждое утро нужно будет преодолевать достаточно долгий путь, переходя несколько дорог. Семилетнюю девочку опасно отправлять ежедневно в такое путешествие».

Заявление на поступление в первый класс школы №38 у Натальи приняли 27 февраля. С того момента женщина, по ее словам, успела не раз обратиться за помощью в сургутский департамент образования и, собственно, к руководителям желанного учебного заведения. Однако поддержки она не нашла.

Директор школы №38 Лариса Самигуллина пояснила корреспонденту нашего издания, что мест в школе не хватает (http://www.siapress.ru/blogs/81217) из-за активной застройкисоседнего 30 микрорайона. Поэтому вместо шести первых классов приходится открывать одиннадцать.

В этом году в образовательное учреждение на первую линейку придут 312 малышей.

Также руководитель учебного заведения подчеркнула, что никому из родителей не отказывают. Школа принимает заявления от всех желающих и формирует дополнительные списки. Если место освобождается — приглашают детей из этого списка. Директор заявила, что допведомости почти опустели, в них осталось несколько фамилий.

Корреспондент СИА-ПРЕСС направил запрос департаменту образования города, чтобы узнать, обязана ли школа при распределении учебных мест отдавать предпочтение детям, территориально проживающим рядом с ней.

Однако уже спустя 20 минут после отправки письма в редакцию перезвонила наша героиня Наталья и сообщила, что ее проблема была решена: несколько минут назад с ней связались и сообщили, что ее дочь все-таки приняли в 38 школу. Сургутянка считает, что помог заместитель главы города Александр Пелевин, к которому она официально обращалась раннее: «Хорошо, что на руководящих должностях ещё можно встретить небезразличных людей, которые заинтересованы и оказывают посильную помощь в решении наших проблем. И всеобщими усилиями мы можем исправить любую ситуацию».

Теперь на вопрос, доступно ли среднее образование в Сургуте, можно смело отвечать – да.

Ведь заботливой маме и нужно было всего лишь-то сходить пару раз в администрацию Сургута, обзвонить департаменты образования (городской и окружной), и неустанно в течение полугода напоминать дирекции школы о своем желании учиться в ней. Не лишним было и обратиться за помощью к журналистам, которые вовремя задали неудобные вопросы образовательному учреждению. И вот он – заветный «билет» в первый класс в школу по соседству.

Фото И. Швец