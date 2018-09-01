Уважаемые школьники и их родители! Поздравляю вас с началом нового учебного года!

Школа- это маленькая модель взрослого мира, где для достижения успеха необходимо прикладывать усилия, быть трудолюбивым и непрерывно стремиться к саморазвитию. А еще уметь взаимодействовать с разными людьми, искренне предлагать и принимать помощь, смело мечтать и креативно мыслить! Вскоре оценки в дневнике конвертируются в профессиональные навыки, а значит уже сейчас, несмотря на юный возраст, будущее в ваших руках! Я желаю вам энергии и внутреннего задора, чтобы не бояться получать новые навыки, пытаться делать первые шаги в науке, искусстве, творчестве, спорте. Это большой труд. Но если сегодня поставить для себя цель и следовать ей, то школьные годы послужат успешным стартом и останутся ярким воспоминанием на всю жизнь! В Добрый путь!