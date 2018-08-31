​Елена Коновалова: «Нас не лишили лицензии, а это значит, что университет продолжает работать в прежнем режиме»

Сегодня, 31 августа, в СМИ появилась информация о том, что Сургутский государственный университет был лишен аккредитации сразу по нескольким ключевым специальностям: юриспруденция, экономика и управление, образование и педагогические науки, клиническая медицина.

Портал siapress.ru связался с проректором по учебно-методической работе СурГУ Еленой Коноваловой и выяснил, что эта информация ложная.

— Утром город ошарашила новость о том, что Рособрнадзор лишил СурГУ аккредитации по ряду важнейших специальностей. Это так?

— В российских вузах часто проходят проверки. В начале июля в СурГУ работала выездная комиссия Рособрнадзора, которая проверяла соблюдение требований законодательства в образовании. Результатом стало предписание. В документе шла речь о временной приостановке аккредитации по некоторым специальностям. Длительность остановки составляла примерно месяц, за это время мы должны были исправить нарушения и подготовить отчет.

— Какие нарушения были найдены?

— Если эксперт находит малейший недочет в документации, он выписывает замечание. Наличие хотя бы одного замечания влечет предписание, а за ним обязательная приостановка аккредитации.

Идеально подготовиться к проверке крайне сложно, потому что законодательство постоянно меняется, и сотрудники не всегда успевают отработать изменения. Но мы стараемся изо всех сил, но в каких-то моментах происходят упущения.

— На какие специальности аккредитация была временно приостановлена?

— Приостановка была по следующим направлениям подготовки: техносферная безопасность, природоустройство и теология по уровню бакалавриат; экономика и управление, а также юриспруденция, образование и педагогические науки — бакалавриат, магистратура, аспирантура; политические науки и регионоведение — бакалавриат, магистратура; клиническая медицина — специалитет, аспирантура.

— По каким группам специальностей восстановили аккредитацию?

— Мы отработали замечания и отправили отчет.

Рособрнадзор выпустил приказ о возобновлении аккредитации по всем перечисленным направлениям, кроме юриспруденции, уровень магистратура.

Ответить на вопрос «почему» — я не могу, даже нам не объясняют, за что именно приостановили действие документа.

— Что означает отсутствие аккредитации по одной из специальностей для вуза?

— Нас не лишили лицензии, а это значит, что университет продолжает работать в прежнем режиме. В следующем году мы снова будем проходить аккредитацию и постараемся восстановить документ на юриспруденцию. Но дипломы по направлению без аккредитации мы можем выдать только университетского образца, а не государственного. Они не котируются на госслужбе, а это недопустимо для большинства студентов юристов. Кроме того,

на направлениях, где нет аккредитации, не предоставляется отсрочка от армии и обучение нельзя оплатить материнским капиталом.

— Что будет с учащимися, которые сейчас обучаются на данном направлении?

— Мы уже направили письма в ЮГУ, Ханты-Мансийск, и в ТюмГУ, Тюмень, с просьбой принять наших студентов на тех же условиях, сохраняя курс, форму, основу обучения. Сейчас мы ждем официальных ответов. Ученики в курсе с ними провели собрание.