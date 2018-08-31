Для киноманов и сериальщиков: как в Сургуте назывался первый кинотеатр, и есть ли в нашем городе дети, названные в честь персонажей из «Игры престолов»? // ТЕСТ

Не за горами новый осенний телесезон: сургутяне успели соскучиться по сериалам и кинопремьерам. Нас ждет нашумевший ремейк «Зачарованных», полицейский сериал «Новичок» и вампирский экшн «Перерождение». Считаем дни до того, чтобы прильнуть к экранам и в преддверии сезона проверяем, насколько хорошо мы знаем Сургут — сериальный и киношный. Специально для этих целей — тест, который siapress.ru подготовил для сургутян совместно с экспертами МТС. Благо, ребята знают в этом толк: компания уже пятый год подключает жителей к домашнему ТВ и интернету. А в этом году и в большую часть новостроек Сургута завели сети.

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