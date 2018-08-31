«СурГУ доработал нужные документы, и все аккредитации были восстановлены»

Речь шла не о лишении аккредитации, не об отзыве, а о приостановлении аккредитации. Это классическая процедура, когда Министерство проводит плановые тематические проверки, прописывает какие-то замечания. Далее следует приказ о приостановлении аккредитации по тем специальностям, по которым эти замечания были сформулированы. И дается срок на их устранение. Затем принимается решение на основании предоставленных документов по тому, насколько успешно удалось преодолеть эти замечания. Они в данном случае были незначительными по нескольким специальностям. Их более десятка.

Университет доработал нормативные, распорядительные документы, предоставил необходимую информацию, и все аккредитации были следующим приказом по Министерству восстановлены. Кроме одной — по магистратуре юриспруденции. По ней пока остались вопросы. Сейчас ведется работа по определению судьбы студентов, которые по этой специальности уже учатся. Кому-то предложат перевестись на подобную специальность в другие вузы, кто-то возьмет академический отпуск. Всего около 20 молодых людей попало в эту ситуацию.