«Чтобы двор многоэтажки стал красивым, удобным и безопасным, придется заплатить»

Не за горами окончание сезона по благоустройству придомовых и городских территорий. До конца сентября в Сургуте будут преображены 17 дворов, на что потрачено почти 88 миллионов рублей из городской, окружной и федеральной казны.

Корреспондент ИА СИА-ПРЕСС поговорил с директором ассоциации «ЖКХ Контроль Югры», экспертом Общественной палаты Югры и членом Общественного совета при окружном департаменте ЖКХ и энергетики Олегом Шияном о том, как он оценивает качество благоустройства дворов, с какими проблемами чаще всего сталкиваются собственники в процессе преображения своей придомовой территории, и на что нужно обратить чуть больше внимания.

— Как вы оцениваете благоустройство дворов в Сургуте и Югре?

— В целом, по сравнению с тем, что было лет десять назад, изменения позитивные. Тогда практически ничего не делали. Сейчас же в рамках реализации общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды» идет широкомасштабное благоустройство дворов и городов на территории всей страны.

Напомню, работы по благоустройству дворов делят на две категории. Первая — с минимальным перечнем работ: асфальтирование, тротуары, лавочки, урны, контейнерные площадки под вывоз мусора, при которой доля финансового участия граждан при этом составляет не более десяти процентов. Во второй категории к вышеперечисленному добавляется установка детской площадки, малых архитектурных форм и/или иных объектов благоустройства, где доля граждан должна быть не более 50 процентов.

Отмечу, что для того, чтобы данная программа была эффективно реализована на территории муниципалитетов, субъектов и страны в целом, требуется активное участие собственников на всех ее этапах.

— Чем отличается благоустройство дворов в Югре от других регионов?

— Если сравнивать с центральной полосой России, а также с Тюменью, Курганом, Екатеринбургом, то у нас более короткий строительный период, за который необходимо успеть сделать очень многое. Этот важный фактор возлагает обязанность на всех участников работать более мобильно, — в короткие сроки организовать и провести общие собрания собственников, комиссии по отбору заявок, конкурсы по отбору подрядных организаций.

Также отмечу, что при приемке объектов в эксплуатацию участие в работе комиссий принимают представители собственников и общественники, которые объективно и всесторонне оценивают качество работы, в том числе создание условий для комфортного передвижения маломобильных граждан.

— Какие ошибки чаще всего совершаются жителями при согласии участвовать в софинансировании благоустройства своего двора?

— Зачастую собственникам сложно договориться друг с другом, какие работы производить и сколько вкладывать своих денег. И это понятно, у всех разные доходы, вкусы, взгляды и потребности. Одним лучше установить детский городок, другим спортивный, третьим лучше все закатать асфальтом и увеличить количество парковочных мест.

Очень важным вопросом является протоколирование решений, принятых общими собраниями собственников многоквартирных домов.

Многие собственники, принимая решение, не понимают, что любые «городки» требуют их дальнейшего содержания за счет средств жильцов дома. И эти вопросы на собраниях не оговариваются, мнение управляющей организации, которой будет передано имущество в управление, не спрашивают, в протоколах не отражают, что в дальнейшем порождает споры и недовольство граждан.

— А если собственники так и не смогут договориться?

— Выход тут один: или договаривайтесь друг с другом, или оставайтесь без благоустроенного двора.

— На что обязательно нужно обращать внимание при благоустройстве двора?

— Выполняемые работы должны соответствовать утвержденному проекту, требованиям СНИПов, ГОСТов, материалы лучше приобретать качественные и сертифицированные.

Понятно, что рядовой собственник не сможет самостоятельно разобраться в специфических нюансах. Но для этого есть сотрудники департамента ЖКХ, которые могут проконсультировать по интересующим вопросам. Либо можно обратиться за помощью к общественникам, занимающимся коммунальной сферой. В каждом муниципалитете Югры при администрации создан общественный совет по вопросам ЖКХ, в который входят неравнодушные жители города, имеющие соответствующий опыт работы.

Также, например, в случае установки детской площадки, не лишним будет посмотреть все возможные варианты конструкции от разных производителей. Поинтересоваться у тех же чиновников, какие из уже установленных в городе площадок прошли испытание временем.

Нужно обратить внимание и на съезды для колясок и маломобильных групп населения. Уклоны должны быть плавными, а не представлять собой экстремальные горки.

Во дворе все должно быть сделано красиво, удобно и безопасно. Да, это будет стоить дороже, но мы ведь делаем для себя и надолго.

— Какой совет вы можете дать собственникам, решившимся на благоустройство своего двора?

— Проводите общее собрание, определяйтесь с суммой долевого участия, выбирайте Совет дома, председателя Совета или так называемого «старшего по дому», делегируйте ему полномочия начиная с этапа проектирования и согласования проекта с администрацией, заканчивая приемкой выполненных работ и постоянным контролем качества выполняемых работ.

Установите председателю Совета дома оплату его работы. Тогда и его заинтересованность к общественной работе возрастет, и от него можно будет требовать результаты. Начните хотя бы со 100 рублей в месяц с одной квартиры и это уже принесет результат.

Я также рекомендую проводить независимую экспертизу проекта благоустройства двора и его сметной стоимости. Да, нужно будет заплатить, но зато это может помочь сэкономить немалые деньги. Отдали десять тысяч, а «выиграли» более 100 тысяч.

Насколько мне известно, сейчас в окружном правительстве обсуждают проект о внесении проведения независимой экспертизы в обязательные пункты процесса благоустройства дворов, уверен, что это снимет очень многие вопросы.

Когда весь процесс благоустройства дворов будет максимально отрытым и подконтрольным собственникам домов, то и результат реализации программы будет гораздо выше.

— Адекватно ли соотношение цены обустройства двора (в Сургуте это пять млн в среднем за один двор пятиэтажки) и качества работ?

— Соотношение цены и качества всегда является острым вопросом при выполнении подрядных работ.

Максимально сэкономить мы можем только при благоустройстве территории своего индивидуального жилого дома, где мы можем всё сделать своими силами и из подручного материала. Как только речь идет об общем имуществе дома или города, то сразу возникает большое количество требований и ограничений. Работы должны выполнятся квалифицированными лицами, имеющими в зависимости от вида работ соответствующие лицензии или допуски. Объекты благоустройства должны иметь сертификаты качества. Далее следует НДС и другие коммерческие издержки, которые значительно удорожают проект.

Для снятия вопросов о возможном завышении стоимости работ и материалов необходимо проводить экспертизу, и конечно же контролировать все этапы реализации проекта должны мы с вами. Только при активном участии собственников будет высокий результат.

Справка «НГ»: В этом году в Югре планируется благоустроить 78 дворов и 74 общественных территорий. На эти цели выделено 518,9 млн рублей. До 2024 года в округе будет благоустроено 886 дворов и 638 общественных территорий.