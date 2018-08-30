Ольга Пилецкая: «Он никогда не лгал, не лебезил, не совершал показательных поступков...»

«Для меня Иосиф Давидович - совесть нашей эстрады. В каждый исторический отрезок времени он был в ногу со временем. Он менялся вместе с нашей страной, пел песни, созвучные проживаемым годам.
Его и любили, и уважали все социальные слои, потому что он никогда не лгал, не лебезил, не совершал показательных поступков.
На отечественной эстраде он был своеобразным хранителем хорошего вкуса.
Для нас - это большая потеря, а для родных - огромная. Хочется передать им искренние соболезнования с невосполнимой утратой любимого, надежного, мужественного и нежного мужа, отца, деда».
"- Я никакой трагедии от запрета на въезд в Европу не вижу..."
"И.Кобзон - Как говорил Соболев стихами: «На Кобзона наложили вето.../ Не пускают в Европейский дом./ Мы на вето положили это / И вообще на санкции кладем!»
- Это и в эфир, и в печать можно давать?
- Можно."
"- Если по состоянию здоровья мне порекомендуют прооперироватьcя в стране, которая наложила санкции, я думаю, что я обращусь к президенту, и он мне поможет."
"Я вообще противник лечения за рубежом. Не патриотизма ради, а просто потому, что у нас очень хорошие врачи", - сказал Кобзон в ожидании вылета к итальянским медикам."
Жалко его - совесть нашей эстрады...