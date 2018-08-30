Ольга Пилецкая: «Он никогда не лгал, не лебезил, не совершал показательных поступков...»

«Для меня Иосиф Давидович - совесть нашей эстрады. В каждый исторический отрезок времени он был в ногу со временем. Он менялся вместе с нашей страной, пел песни, созвучные проживаемым годам.

Его и любили, и уважали все социальные слои, потому что он никогда не лгал, не лебезил, не совершал показательных поступков.

На отечественной эстраде он был своеобразным хранителем хорошего вкуса.

Для нас - это большая потеря, а для родных - огромная. Хочется передать им искренние соболезнования с невосполнимой утратой любимого, надежного, мужественного и нежного мужа, отца, деда».