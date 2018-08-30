Алёна Блинова: «У него нет случайных песен! Каждая песня — как гимн»

«Это все очень волнительно… Иосиф Кобзон — безусловно, великий человек. Его имя знает вся страна. Можно спросить у любого про Иосифа Кобзона. Его знают и взрослые, и дети. Особенно после исполнения песни «День Победы». Она теперь ассоциируется (и будет продолжать ассоциироваться!) именно с его исполнением.

Он оставил великое наследие в песнях, которые исполнил. Это и композиция «Журавли», и вообще, наверное, весь репертуар советской эстрады. Это время песен, которые мы до сих пор знаем наизусть. Песни, что я слушала в детстве, я до сих пор помню... Мне кажется, его голос будет продолжать звучать в каждой семье, в душе каждого человека, который будет знать, что эту песню исполняет великий Иосиф Кобзон.

Мне кажется, патриотизм всегда присутствовал в исполнении его песен — с его огромной общественной деятельностью, с его великой любовью к Родине... Благодаря ему даже как-то торжественно и по-другому слова в песне звучат. Очень важно, кто исполняет песню и какой смысл вкладывает в слова. У него нет случайных песен! Каждая песня его — как гимн. Как гимн о любви к Родине, к женщине, природе. Он исполнял такие песни, которые мы будем помнить всегда. Он — история нашей страны».