Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

Дорогие сургутяне!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

День работников нефтяной и газовой промышленности, безусловно, является одним из самых значимых событий для Сургута. В этот день мы чествуем тех, кому Сургут обязан своим вторым рождением, кто самоотверженным трудом в суровых условиях заложил прочный фундамент нашего города и кто сегодня, следуя примеру подвига первопроходцев, обеспечивает и приумножает благосостояние сургутян.

Демонстрируя рекордные производственные показатели, вы вносите неоценимый вклад в укрепление мощи не только города, но и всей страны. Ваши преданность делу и колоссальная работоспособность заслуживают глубочайшего уважения и признательности. Отдельные слова благодарности выражаю ветеранам отрасли, с отважным сердцем приехавшим покорять северные просторы, поднявшим и обустроившим наш город.

Сургутских нефтяников и газовиков всегда отличали невероятный энтузиазм, глубокие знания, стремление к применению инновационных технологий, способность отвечать вызовам времени, и, несомненно, социальная ответственность. На протяжении нескольких десятилетий нефтегазовая отрасль остается надежной опорой Администрации города в решении социально-экономических проблем.

Желаю вам новых трудовых побед, крепкого здоровья, достатка и благополучия вам и вашим близким!

Глава города В.Н. Шувалов