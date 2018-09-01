Дорогие сургутяне!

Уважаемые педагоги, ученики, студенты, родители!

От всей души поздравляю вас с Днем Знаний!

В новом учебном году сургутские школы открывают двери

для более чем 47 тысяч учеников. В этом году у нас снова рекордное количество первоклассников: около 6 тысяч ребятуслышат свой первый школьный звонок.

Мы живем в славном городе, который растет и преображается. Уже несколько лет Сургут занимает высокие позиции в рейтингах среди городов России. Дорогие учащиеся, ваши родители, бабушки и дедушки сделали многое, чтобы вы чувствовали себя комфортно и гордились своим городом. Теперь дело за вами!

Сургут – город, в котором инициативы детей поддерживаются и учитываются взрослыми при принятии важных решений. В Десятилетие детства вы можете стать инициаторами городских проектов, повлиять на качество жизни юных сургутян и всего города, в целом!

Важно, чтобы вы обладали не только академическими знаниями, но и могли мыслить, анализировать, открыто высказывать свое мнение, ставить цели и достигать их. Власти города, в свою очередь, постараются сделать все для того, чтобы в Сургуте была комфортная и современная образовательная среда. Уверен, смелость и изобретательность, творческие способности и умение воплощать идеи в жизнь обеспечат каждому из вас достойное будущее!

Желаю вам много открытий и побед в новом учебном году, верных друзей, замечательных учителей! Педагогам и родителям – терпения и мудрости!