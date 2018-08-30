Яков Черняк: «Ярких воспоминаний о ярком человеке, безусловно, много...»

«Это печальнейшая новость! Ярких воспоминаний о ярком человеке, безусловно, много. Могу сказать, что это был невероятно талантливый и авторитетный для всех людей культуры человек. Да, он, может быть, говорил иногда категорично, но абсолютно профессионально! Конечно, для многих людей различных возрастов образ Кобзона — это его творчество, его гражданская позиция как певца, как человека, с которым связаны любимые песни многих поколений.
Я воспоминаю его многочисленные приезды в города Сибири. Он приезжал в Сургут — город шести ударных комсомольских строек. Я помню его выступления перед молодыми строителями, нефтяниками, энергостроителями. Помню, как он выступал в ДК «Строитель»…
Это все очень печально. Целая эпоха ушла. И не одна».
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