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Яков Черняк: «Ярких воспоминаний о ярком человеке, безусловно, много...»

Директор Сургутской филармонии прокомментировал смерть Иосифа Кобзона

«Это печальнейшая новость! Ярких воспоминаний о ярком человеке, безусловно, много. Могу сказать, что это был невероятно талантливый и авторитетный для всех людей культуры человек. Да, он, может быть, говорил иногда категорично, но абсолютно профессионально! Конечно, для многих людей различных возрастов образ Кобзона — это его творчество, его гражданская позиция как певца, как человека, с которым связаны любимые песни многих поколений.

Я воспоминаю его многочисленные приезды в города Сибири. Он приезжал в Сургут — город шести ударных комсомольских строек. Я помню его выступления перед молодыми строителями, нефтяниками, энергостроителями. Помню, как он выступал в ДК «Строитель»…

Это все очень печально. Целая эпоха ушла. И не одна».




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Сегодня в 15:49, просмотров: 60, комментариев: 0


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Яков Черняк: «Ярких воспоминаний о ярком человеке, безусловно, много...»

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