Пятёрка по литературе. Топ книг о России и любви — от председателя общественного совета Сургутского района Ирины Ковалевой

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях. Сегодня о своих любимых книгах рассказывает председатель общественного совета Сургутского района Ирина Ковалева.

1. Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»:

«Легендарное произведение, которое никогда не потеряет своей актуальности. Это любимая книга. А далее привожу книги, которые произвели на меня впечатление в последнее время».



2. Марина Степнова «Женщины Лазаря»:

«Необычная семейная сага от начала ХХ века до наших дней о большой ЛЮБВИ и большой НЕЛЮБВИ. Построение романа необычно и непривычно, а язык великолепен. Лично знакома с автором, что только прибавляет моей любви к произведению».



3. Алексей Иванов: роман-пеплум в двух книгах«Тобол. Много званых» и «Тобол. Мало избранных»:

«Моя любовь к Алексею Иванову началась с «Сердца Пармы» и усугубилась «Тоболом». Замечательный исторический роман, написанный в лучших традициях русской исторической прозы, посвященный освоению Сибири эпохи Петра I».



4. Регина Бретт «Бог никогда не моргает»:

«Автор — известная американская журналистка. В книге приведены материалы ее авторской колонки, 50 очень личных и трогательных эссе. Эта книга делает человека лучше. Меня, по крайней мере…»



5. Михаил Зыгарь «Империя должна умереть»:

«Прочла в 2017 году, в год столетия октябрьской революции. Как написано в аннотации: «Через живые истории людей, автор показывает, как империя неуклонно движется к катастрофе, и почему ничто не может ее спасти». Приведены параллели с нашим временем – пугает…»