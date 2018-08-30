Старшее поколение наверняка этот анекдот – про тещу, козу и сундук - знает. Расскажу для молодежи. Один сосед пожаловался другому, что все плохо. Квартира тесная, дети шумные, на расширение, а тем более расселение – денег нет. Безперспективняк, одним словом. И получил совет: «А ты привези тещу из деревни». Как ни странно, жалобщик решил советом все же воспользоваться. Понятно, что условия его проживания стали еще хуже. Тем более, что теща приехала не одна и не налегке. А с козой и сундуком.

"И что делать теперь?! В квартиру вообще не зайти: в коридоре сундук, на сундуке теща. А рядом еще и коза!"

А теперь – отвези их обратно в деревню! И будет счастье.

Изменения в экономике страны, стартовавшие одновременно с мундиалем, один в один эта история. Ну, ладно, не один в один. Один к трем. Мужик только козу в деревню вернул. А теща так и сидит на сундуке, мешая всему семейству. Но хоть в чем-то стало легче. И семья выдохнула.

В нашем случае – выдохнуло население страны, президент которой накануне заявил, что нельзя женщинам на 8 лет пенсионный возраст поднимать. Только на пять! Ну и еще несколько очень важных поправок озвучил, повторяться не будем. И неважно, что аргументированных цифрами доводов - зачем в принципе нужна пенсионная реформа, - так и не прозвучало. Главное, козу сбагрили… Сейчас проветрим после нее – и вообще хорошо станет.

А выселять тещу вместе с ее сундуком уже как-то и негуманно. Семья же должна понимать, что это единственный вариант поддержать пожилую старушку. А страна – что повышение НДС необходимо экономики и некритично, рост цен на бензин и его последствия население тоже переживало не раз, выдержит и сегодня. Что соседи дружить перестали, больше того – как-то косо смотрят и даже не здороваются – домашние тоже переживут.

Привыкнут. Привыкнем.