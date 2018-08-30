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Нет слепоты гуще, чем добровольная!

​В очередной раз провел прием жителей по личным вопросам.И в очередной раз с сожалением вынужден признать: в большинстве ситуаций люди сами доводят проблему до критической точки.

В очередной раз провел прием жителей по личным вопросам.И в очередной раз с сожалением вынужден признать: в большинстве ситуаций люди сами доводят проблему до критической точки. Вместо того, чтобы своевременно принять меры для её устранения.

Не стоит питать надежды, что проблему можно решить в одночасье. Если вопрос касается, например, получения финансовой помощи или жилья (при помощи депутата, даже окружной думы), то сделать что-то практически невозможно.

Средства депутатского фонда могут направляться только на нужды бюджетных учреждений, адресная помощь частным лицам и организациям запрещена законом.Многие люди хотят получить социальное жилье, объясняя это низкими доходами.Одна заявительница, 47-я в очереди, ждет уже несколько лет, потому что существующие арендные квартиры заняты, а когда появятся новые - неизвестно. Хотя это вопрос приоритетных направлений расходов бюджета.

Очевидный вопрос: что делать?

Как показывает практика, большинство проблем возникает из-за нехватки финансов.Необходимо искать новые пути развития. Свои пути. И прежде всего – самому человеку. Переобучение в центре занятости, получение профессии через интернет, обращение в Фонд поддержки предпринимательства Югры - это только малая часть вариантов.Я лично каждый день во время пробежки слушаю обучающие материалы и всем рекомендую. На Youtube, например, можно найти ответ почти на любой вопрос.

Мы живем в быстро меняющемся мире. Сейчас как никогда важно уметь учиться и адаптироваться к новым условиям, вне зависимости от возраста и предыдущего опыта.

Согласны?


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Сегодня в 09:34, просмотров: 407, комментариев: 19


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:32
Нет, не согласны. Люди не тараканы.
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 11:48
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих!
или по простому, партийному:
денег нет, но вы держитесь!
Швондер
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Сегодня в 11:57
Нет хлеба - пусть едят пирожные!


все думаю помнят что случилось потом с головой автора этого мема
Сергей Б
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Сегодня в 12:14
Не учите жить, отдайте людям деньги.
Kirill Akincev Швондер
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Сегодня в 12:57
Кто сказал: «Пусть едят пирожные»?
Опять ошибочка. Это была не она.
Вы, вероятно, помните тот школьный урок истории, словно это было вчера. 1789 год. Французская революция в разгаре. Парижская беднота бунтует, поскольку у народа нет хлеба, а королева Мария-Антуанетта — бесчувственно безразличная, пытаясь пошутить или просто из природной глупости, — не находит ничего лучшего, как предложить, чтобы вместо хлеба они ели пирожные.
Проблема номер один заключается в том, что это были не пирожные, а бриоши (оригинальный французский текст звучит так: Qu’ils mangentde la brioche). Согласно Алану Дэвидсону и его «Оксфордскому справочнику по кулинарии», «бриошь в XVIII веке представлял собой лишь слегка обогащенную (за счет скромного количества масла и яиц) булочку, по сути не далеко ушедшую от хорошего белого хлеба». Так что предложение королевы вполне можно считать попыткой сделать доброе дело: мол, если народ хочет хлеба, дайте им того, что получше.
И все бы хорошо, вот только Мария-Антуанетта ничего подобного не говорила. Фраза активно курсировала в печати начиная аж с 1760 года — для иллюстрации разложения аристократии. А Жан-Жак Руссо вообще утверждал, что слышал ее еще в 1740-м.
Последний из биографов Марии-Антуанетты, леди Антония Фрейзер, приписывает это высказывание совершенно другой королеве — Марии-Терезии, супруге Людовика XIV, «Короля-солнце», — хотя в действительности сказать ее мог кто угодно: восемнадцатый век не испытывал недостатка в благородных барынях. Возможно также, что знаменитая фраза вообще была придумана в пропагандистских целях.

Сейчас сходу не нашёл ссылку, но встречал упоминание, что по закону, если заканчивался хлеб, пекари были обязаны продавать бриоши по цене обычного хлеба. Понятно, что продавцы были не особо в восторге от такой постановки (упущенная прибыль, а то и расходы), поэтому предпочитали прятать запасы. В этом ключе можно истолковать фразу, как обращение государства к "социально-ответственному бизнесу". Так что фраза не цинична, а, скорее, утопична.
Швондер
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Сегодня в 13:26
Акинцев, ты цитат Бисмарка в одноклассниках пережрал
Dochimacho
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Сегодня в 13:34
Айсин во многом прав. Многие проблемы люди создают сами тем, что малость для себя не хотят сделать. А затем это как снежный ком наращивает объёмы.
444 Kirill Akincev
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Сегодня в 13:42
Вы бы хоть в кавычки чужие цитаты ставили. А то прямо от своего имени "Согласно Алану Дэвидсону и его «Оксфордскому справочнику по кулинарии»" и далее на полстраницы звучит как-то...
И определиться неплохо бы, или "не она", или " по закону, если заканчивался хлеб, пекари были обязаны..." из неизвестного источника. Проблема-то в том, что такое незнание жизни народа свойственно было далеко не только французским монархам. И в Германии нечто подобное говорили, и в Китае.
Kirill Akincev Швондер
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Сегодня в 13:42
Нет, мне "Ворчалки об истории" больше нравятся, загуглите.
А из "Одноклассников" и "Контакта" лучше удалитесь. Мозги сушат, по себе сужу.
Швондер
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Сегодня в 13:43
То и видно
Сергей Б Kirill Akincev
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Сегодня в 13:43
Голову то ей отрубили. Вот в чем суть. Тоже развивайте когнитивные способности.
Сергей Б Dochimacho
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Сегодня в 13:47
Прав тот, у кого больше прав.
Kirill Akincev Сергей Б
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Сегодня в 13:52
Сергей, ну, уж вы-то обычно меня всегда понимаете.
Это всё в продолжение темы про качественно разное мышление людей на разных ступенях социальной пирамиды. Что сейчас, что 250 лет назад - ничего принципиально не изменилось. Каждый человек хочет, как лучше. И делится своим пониманием и советами согласно своему накопленному жизненному опыту. То, что понимание советов может быть воспринято, как красная тряпка - это лишь ещё одно подтверждение кругового хода истории.
Принцесса хотела, чтобы народ лучше ел.
Сегодня хотят, чтобы народ больше занимался самообразованием и что-то пытался сделать сам.
Аналогии прослеживаете?
Если Вы подразумевали, что в итоге неизбежно гильотина заработает, то я с Вами не соглашусь. Именно сейчас нужно подметить тенденции, чтобы скорректировать ход истории.
Флудер Kirill Akincev
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Сегодня в 14:05
Будь проще.
444
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Сегодня в 14:05
Да, адаптироваться надо было, как Ринат Айсин. Вступать в Единую Россию в 2002 году в возрасте 23 лет. И будущее обеспечено. А народ-то глупый все больше. В это ..., в эту организацию брезговал вступать, вот теперь Ринат Айсин в шоколаде, людей учит жизни. А то, действительно, финансов им не хватает на новые квартиры, за социальным жильем давятся, годами в неподвижных очередях. Швондер точно сказал: "Пусть в ипотеку возьмут!"
Сергей Б Kirill Akincev
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Сегодня в 14:20
Про гильотину это не я, это Швондер подразумевал. Я ему только плюсик поставил за когнитивный комментарий. А так-то сложно у вас получается. Лучше скажите проще, как к совету Айсина отнестись, адаптироваться к новым условиям, которые сумасшедший принтер меняет со скоростью пулемета. Может принтер поменять? А то, горе от ума какое-то получается.
444
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Сегодня в 14:27
И заголовок "Нет слепоты гуще, чем добровольная!" очень двусмысленный. Не к автору ли поста обращен этот возглас...
Иван Меньшенин
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Сегодня в 14:35
Правильно депутат Айсин пробежки делает, будет вполне подготовлен убегать от разъяренных нищих людей однажды.
Сергей Б
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Сегодня в 14:40
Когда прозреют…

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