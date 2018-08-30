Нет слепоты гуще, чем добровольная!

В очередной раз провел прием жителей по личным вопросам.И в очередной раз с сожалением вынужден признать: в большинстве ситуаций люди сами доводят проблему до критической точки. Вместо того, чтобы своевременно принять меры для её устранения.

Не стоит питать надежды, что проблему можно решить в одночасье. Если вопрос касается, например, получения финансовой помощи или жилья (при помощи депутата, даже окружной думы), то сделать что-то практически невозможно.

Средства депутатского фонда могут направляться только на нужды бюджетных учреждений, адресная помощь частным лицам и организациям запрещена законом.Многие люди хотят получить социальное жилье, объясняя это низкими доходами.Одна заявительница, 47-я в очереди, ждет уже несколько лет, потому что существующие арендные квартиры заняты, а когда появятся новые - неизвестно. Хотя это вопрос приоритетных направлений расходов бюджета.

Очевидный вопрос: что делать?

Как показывает практика, большинство проблем возникает из-за нехватки финансов.Необходимо искать новые пути развития. Свои пути. И прежде всего – самому человеку. Переобучение в центре занятости, получение профессии через интернет, обращение в Фонд поддержки предпринимательства Югры - это только малая часть вариантов.Я лично каждый день во время пробежки слушаю обучающие материалы и всем рекомендую. На Youtube, например, можно найти ответ почти на любой вопрос.

Мы живем в быстро меняющемся мире. Сейчас как никогда важно уметь учиться и адаптироваться к новым условиям, вне зависимости от возраста и предыдущего опыта.

Согласны?