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Плевок в лицо

Это медвежья услуга для людей предпенсионного возраста

Я честно сказать удивлен тем, с какой решимостью президент кинулся на амбразуру этой реформы. Потому, что если отбросить все долгие слова – уступки многодетным семьям, жителям Крайнего Севера и прочим малочисленным категориям граждан, то в целом он сказал сегодня одно: всем жителям страны пенсионный возраст повысят на пять лет, это факт. Все эти разговоры про смягчения очень странные. Да были какие-то туманные предложения, первое чтение, но считать надо не от того, что не реализовано, а от того, что есть сейчас.

А сейчас есть повышение на пять лет. Попытки смягчить могут иметь эффект, до которого скоро додумаются авторы реформы, в том числе и президент. Ведь цель реформы не в том, чтобы людей помучить, а чтобы деньги сэкономить. Получается интересная картина. Реформа задумана для того, чтобы как можно больше денег осталось в бюджете, но за счет вот этих смягчений получается, что, с одной стороны, и людям плохо из-за повышения возраста выхода на пенсию, а с другой, выгода для бюджета не такая, какую они хотели бы видеть.

Поэтому очень вероятно, что через пару лет выяснится, что нужно предпринимать что-то еще, потому что денег нет.

Я бы еще обратил внимание на медвежью услугу, которую Путин оказал людям предпенсионного возраста. Что он по сути он сообщил, что будут приняты законы, согласно которым человека, находящегося в строго определенном возрасте, нельзя уволить. Если посмотреть на это глазами мелкого и среднего предпринимателя, то совершенно очевидно, что нужно уволить человека до наступления предпенсионного возраста, потому что потом его вообще не выгонишь. Кончится это все тем, что очень много людей будет жить на то самое обещанное им пособие по безработице в 11 тысяч рублей. И то не сразу, ведь им еще нужно достигнуть предпенсионного возраста, а потом жить на 11 тысяч, потому что никто их уже на работу не возьмет. Придумать поводов не брать человека на работу можно очень много.

Рейтинг президента покатится вниз

Он начал падать еще весной-летом и продолжит падать дальше. Не все, но очень многие граждане сообразили, что за этой реформой в общем-то стоит президент, а не премьер. Надо быть достаточно глупым, чтобы полагать, что повышение пенсионного возраста – это самодеятельность правительства. И сейчас окончательно развеивается миф о том, что это все придумал плохой Медведев.

Сейчас, я думаю, что для очень многих людей, кто до последнего надеялся, что сейчас добрый царь выйдет из-за кулис и прекратит это издевательство, наступит миг отчаяния и просветления. Они могут решить, что их предал человек, на которого они до последнего рассчитывали.

Более того, не надо недооценивать момент пропаганды на проходящих в России выборах в местные органы власти. Многие представители системной оппозиции, единоросы и даже некоторые кандидаты в губернаторы не очень приветствовали эту реформу. И до последнего делали вид, что будут бороться против реформы и остановят. Они этим, по сути, разогревали людей ненужной надеждой.

Все лето людям морочили голову, что реформу придумали проклятые либералы из окружения Медведева, и рано или поздно Путин этому положит конец. Население настроилось на то, что все закончится хорошо, но получило плевок в лицо. Поэтому, если будут проводится какие-то честные и объективные опросы, то рейтинг президента покатится вниз. Другое дело, а есть ли сейчас такие опросы?


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Сегодня в 18:29, просмотров: 196, комментариев: 0


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Мнения

Плевок в лицо

Плевок в лицо
Все лето людям морочили голову, что реформу придумали проклятые либералы из окружения Медведева, и рано или поздно Путин этому положит конец
Федор Крашенинников, политолог Сегодня в 18:29
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