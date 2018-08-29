Сенсации не получится: Югра ведет себя хорошо!

Авиакомпания Utair ожидает, что 2018 год будет отрицательным с точки зрения финансового результата. Об этом заявил президент компании Павел Пермяков. Впрочем, убыток, по его оценке, будет

небольшим - десятки или сотни миллионов рублей.

Из-за чего у авиаперевозчиков падает доход, отразится ли это на пассажирах, и прежде всего – на географии полетов авиакомпании, информационному порталу siapress.ru рассказал генеральный директор перевозчика Андрей Мартиросов.

- Андрей Зарменович, прокомментируйте заявление президента вашей компании об ожидаемых убытках. А также – их причины и последствия.

- Пока это только прогноз, но связанный с очень серьезными факторами: подорожанием керосина и увеличением курса доллара. Мы используем иностранную авиационную технику – это один из основных факторов, формирующих себестоимость. Убытки сегодня прогнозируют все авиакомпании, в том числе национальный лидер отрасли. Из последних заявлений Минтранса мы видим, что тема очень сильно волнует ведомство.

- Какие механизмы поддержки авиаторов оно предлагает?

- Министр предложил компенсировать авиакомпаниям удорожание стоимости керосина.

- Есть разница изменений в экономике внутренних и зарубежных авиалиний из-за падения рубля?

- Естественно. На стоимость перелетов внутри страны курс доллара повлиял меньше, чем на зарубежные перелеты. У нас достаточное количество предложений на внутренних авиалиниях, что дает пассажирам больше возможностей путешествовать по нашей маршрутной сети по внутренним линиям.

- Как ведут себя в сегодняшней ситуации власти регионов, на территориях которых вы работаете и с которыми заключены соглашения о субсидировании пассажирских авиаперевозок?

- Сегодня авиакомпания ЮТэйр работает по заявкам органов власти – выполняет регулярные внутрирегиональные и межрегиональные рейсы по более чем 15 субъектам. Несколько из них из-за плохой наполняемости бюджетов планируют уменьшить. Но есть и хорошая новость: ряд субъектов, наоборот, планируют расширять маршрутную сеть по внутрирегиональным перевозкам.

- А как себя ведет конкретно Югра?

- Сенсации не получится: Югра ведет себя хорошо. Как раз в Югре нам удалось значительно улучшить бюджетную эффективность несмотря на рост издержек. И сумма дотаций на одного перевезенного пассажира, и общее количество перевезенных пассажиров увеличилось. Так что в Югре и Тюменской области в целом мы констатируем улучшение экономической деятельности. За счет повышения эффективности.

- Чем можно объяснить рост мобильности югорских и тюменских авиапассажиров? Есть аналитика?

- Само собой. Мы связываем это с внедрением наших новаций в области электронной коммерции, продвижени ем я, повышением лояльности часто летающих пассажиров. У нас стало применяться больше тарифных планов. Но основная причина – это мобильность и экономическая активность населения автономного округа, уровень жизни. По сравнению с жителями большинства регионов страны, югорчане летают гораздо чаще.

Справка: По данным базы СПРК, прибыль Utair в 2016 году составила 590 млн руб., в 2017 году 101 млн руб. Убыток за первое полугодие 2018 года составил 3,8 млрд руб. По подсчетам РБК, он на 65% больше убытка за тот же период 2017 года, что по информации Utair соответствует утвержденной финансовой модели.

беседовала Маргарита Стройнова