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Сенсации не получится: Югра ведет себя хорошо!

Генеральный директор АК «ЮТэйр» — о том, как повлияют курс валюты и рост цен на авиакеросин, мобильность пассажиров и финансовые показатели авиакомпании

Авиакомпания Utair ожидает, что 2018 год будет отрицательным с точки зрения финансового результата. Об этом заявил президент компании Павел Пермяков. Впрочем, убыток, по его оценке, будет

небольшим - десятки или сотни миллионов рублей.

Из-за чего у авиаперевозчиков падает доход, отразится ли это на пассажирах, и прежде всего – на географии полетов авиакомпании, информационному порталу siapress.ru рассказал генеральный директор перевозчика Андрей Мартиросов.

- Андрей Зарменович, прокомментируйте заявление президента вашей компании об ожидаемых убытках. А также – их причины и последствия.

- Пока это только прогноз, но связанный с очень серьезными факторами: подорожанием керосина и увеличением курса доллара. Мы используем иностранную авиационную технику – это один из основных факторов, формирующих себестоимость. Убытки сегодня прогнозируют все авиакомпании, в том числе национальный лидер отрасли. Из последних заявлений Минтранса мы видим, что тема очень сильно волнует ведомство.

- Какие механизмы поддержки авиаторов оно предлагает?

- Министр предложил компенсировать авиакомпаниям удорожание стоимости керосина.

- Есть разница изменений в экономике внутренних и зарубежных авиалиний из-за падения рубля?

- Естественно. На стоимость перелетов внутри страны курс доллара повлиял меньше, чем на зарубежные перелеты. У нас достаточное количество предложений на внутренних авиалиниях, что дает пассажирам больше возможностей путешествовать по нашей маршрутной сети по внутренним линиям.

- Как ведут себя в сегодняшней ситуации власти регионов, на территориях которых вы работаете и с которыми заключены соглашения о субсидировании пассажирских авиаперевозок?

- Сегодня авиакомпания ЮТэйр работает по заявкам органов власти – выполняет регулярные внутрирегиональные и межрегиональные рейсы по более чем 15 субъектам. Несколько из них из-за плохой наполняемости бюджетов планируют уменьшить. Но есть и хорошая новость: ряд субъектов, наоборот, планируют расширять маршрутную сеть по внутрирегиональным перевозкам.

- А как себя ведет конкретно Югра?

- Сенсации не получится: Югра ведет себя хорошо. Как раз в Югре нам удалось значительно улучшить бюджетную эффективность несмотря на рост издержек. И сумма дотаций на одного перевезенного пассажира, и общее количество перевезенных пассажиров увеличилось. Так что в Югре и Тюменской области в целом мы констатируем улучшение экономической деятельности. За счет повышения эффективности.

- Чем можно объяснить рост мобильности югорских и тюменских авиапассажиров? Есть аналитика?

- Само собой. Мы связываем это с внедрением наших новаций в области электронной коммерции, продвижениемя, повышением лояльности часто летающих пассажиров. У нас стало применяться больше тарифных планов. Но основная причина – это мобильность и экономическая активность населения автономного округа, уровень жизни. По сравнению с жителями большинства регионов страны, югорчане летают гораздо чаще.

Справка: По данным базы СПРК, прибыль Utair в 2016 году составила 590 млн руб., в 2017 году 101 млн руб. Убыток за первое полугодие 2018 года составил 3,8 млрд руб. По подсчетам РБК, он на 65% больше убытка за тот же период 2017 года, что по информации Utair соответствует утвержденной финансовой модели.

беседовала Маргарита Стройнова


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Сегодня в 17:44, просмотров: 297, комментариев: 5


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Комментарии:
Kirill Akincev
не нравится
Сегодня в 18:12
Пересели всей семьей на "Аэрофлот", несмотря на накопленные баллы лояльности. Причины:
1) Удобнее: не так тесно, как в самолетах Ютейр;
2) Вкусно кормят.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:34
Сургут ведет себя хорошо. Продолжает заваливать «ЮТэйр» льготниками. Снижать цены и повышать качество авиаперевозок необходимости нет.
Сергей Б Kirill Akincev
не нравится
Сегодня в 18:36
Это как он проскочил на ЮТэйровскую кормушку.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:23

ЮТэйр минусует. Говорю же монополист.
Сергей Б
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Сегодня в 19:24
Я, на сэвоне сибирском летал, туда обратно. Зелененький такой. Вроде. Про еду не помню, но стюардессы там классные.

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