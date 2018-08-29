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​Альфа

Фото film.ru
Фото film.ru

Хотите посмотреть, как люди выживали без сотовых телефонов? Вам сюда. Холод, опасности на каждом шагу и ни единой живой души вокруг. Зато запредельно красивые виды на земле и на небе.

Сюжет, как можно предположить, незамысловат. Юный охотник возвращается домой в компании спасенного волка. А по пути то гиены, то саблезубые тигры, то снежные бури, то незапланированное подводное плавание. И все, что спасает – это умение разводить огонь трением и прямо-таки нечеловеческое здоровье.

При таком сюжете главное что? Харизматичный главный герой, которому вы будете сопереживать на протяжении полутора часов, потому что больше некому. Тут этого нет в принципе. Да, мальчика местами жалко, местами не очень. Но не Ди Каприо, не Ди Каприо...

Отдельным героем здесь выступает еще нетронутая, но такая жестокая природа. Поначалу дух захватывает от видов звездного неба, заснеженных вершин и прочих красот. Но постепенно авторы скатываются в National Geographic и самозабвенно показывают все явления, какие нашли – от галактик на небе до солнечного затмения, используя до боли знакомые приемы съемки из образовательных фильмов. Ощущение, что сидишь в планетарии.

Поскольку людей в кадре немного, видеоряд разбавляется животным, которые сделаны очень неплохо. Однако наблюдать, как их постоянно убивают не самое приятное времяпрепровождения. При том, что периодически убивают достаточно глупо: сцена охоты просто верх маразма. А тут на «Кинопоиске» прочитала, что для одной из сцен убили нескольких бизонов. Но! Гуманно. Гуманно, Карл! Как это вообще возможно? И главное, зачем это нужно в эпоху современных технологий?!

Я не знаю кому бы порекомендовать этот фильм. На самом деле можно найти что-то поинтереснее на том же National Geographic и провести время с большей пользой.


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Сегодня в 15:57, просмотров: 24, комментариев: 0


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