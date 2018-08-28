Главного следователя Югры Анвара Ахмедзянова уволили по приказу президента

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности полковника юстиций Анвара Ахмедзянова, руководителя следственного управления СКР по ХМАО-Югре. Приказ появился 28 августа на портале правовой информации.

Помимо него свои должности освободили еще 14 генералов МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Следственного комитета (СК).

В начале ноября 2017 года по решению главы ведомства Александра Бастрыкина, Ахмедзянов уже был временно отстранен от экс-должности.

Такое решение было принято после скандала в суде: из-под стражи был освобожден предполагаемый виновник автокатастрофы с автобусом, где погибли 10 детей (сборная Нефтеюганска по спортивной акробатике) – водитель грузовика Раиль Саитханов.

Кроме того, дополнительной причиной послужили многочисленные публичные обращения родственников погибших и пострадавших в ДТП под Ханты-Мансийском детей, а также требований югорчан провести объективное расследование и привлечь к уголовной ответственности всех виновных.

Однако уже 15 декабря Анвар Ахмедзянов вернулся к работе.