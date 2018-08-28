Что посмотреть из российского кино? 

27 августа отмечался День российского кино.Обычно после словосочетания «российское кино» у многих моих собеседников появляется снисходительная ухмылка, граничащая с отвращением.Эти два слова по-прежнему воспринимаются… как оксюморон.

Да, безусловно, у нас в кинематографе масса проблем, о чем мы недавно говорили с молодым талантливым режиссером и автором фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», нашим земляком Александром Хантом.

Если вам кажется, что все российские фильмы плохие, что со времен кино о приключениях Шурика у нас ничего не снимается, попробуйте посмотреть киноленты из списка ниже.Они разные: легкие, авторские, суровые, грустные. Но все они, как мне видится, — во всяком случае — достойные. Сразу оговорюсь, что не претендую на роль киноведа, советующего свысока посмотреть какую-нибудь заумь по принципу «нитакоекакфсе». Просто мне действительно кажется неправильным, когда кто-то принципиально ненавидит российское кино — как культурное явление.

Сейчас трудно. Но постепенно, я верю, у российского кинематографа появится не менее запоминающееся и удивительное лицо, чем у советского. Во всяком случае — наше кино уже пару десятилетий двигается, дышит и активно гребет сквозь все преграды, сложности и запреты. Даже если это не очень-то и заметно.

В общем, если вам до сих пор хочется посмотреть какое-нибудь российское кино, помимо последних (пусть и довольно успешных) блокбастеров о спорте, войне и космосе, то вот:

Василий Сигарев «Волчок»

Кирилл Серебренников: «Изображая жертву», «Ученик», «Лето»

Юрий Быков «Дурак»

Анна Меликян: «Русалка», «Про любовь», «Звезда»

Авдотья Смирнова «Кококо»

Андрей Смирнов «Жила-была одна баба»

Андрей Звягинцев: «Возвращение», «Нелюбовь», «Левиафан», «Елена», «Изгнание»

Алексей Федорченко «Овсянки», «Война Анны»

Александр Сокуров «Русский ковчег»

Александр Велединский «Географ глобус пропил»

Александр Хант «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

Дмитрий Месхиев «Свои»

Павел Чухрай «Вор»

Кантемир Балагов «Теснота»

Оксана Бычкова: «Питер FM», «Еще один год»

Борис Хлебников «Аритмия»

Михаил Сегал «Рассказы»

Василий Бархатов «Атомный Иван»

Алексей Попогребский «Как я провел этим летом»

Павел Руминов «Я буду рядом»

Алёна Званцова «Небесный суд»

Роман Каримов «Неадекватные люди»

Алексей Красовский «Коллектор»

Александр Рогожкин «Кукушка»

Олег Янковский, Михаил Агранович «Приходи на меня посмотреть»

Петр Луцик «Окраина»

Сергей Бодров «Кавказский пленник»

Иван Твердовский «Зоология»

Дмитрий Дьяченко «О чем говорят мужчины», «День радио»

Алексей Герман мл. «Под электрическими облаками»

Алексей Учитель «Прогулка»

Сергей Лобан «Пыль»

Андрей Зайцев «14+»

Андрей Кавун «Детям до 16»

Илья Найшуллер «Хардкор»

Кстати, делитесь в комментариях своими любимыми российскими кинолентами.