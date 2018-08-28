Что посмотреть из российского кино? 

27 августа отмечался День российского кино.Обычно после словосочетания «российское кино» у многих моих собеседников появляется снисходительная ухмылка, граничащая с отвращением.Эти два слова по-прежнему воспринимаются… как оксюморон.
Да, безусловно, у нас в кинематографе масса проблем, о чем мы недавно говорили с молодым талантливым режиссером и автором фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», нашим земляком Александром Хантом.
Если вам кажется, что все российские фильмы плохие, что со времен кино о приключениях Шурика у нас ничего не снимается, попробуйте посмотреть киноленты из списка ниже.Они разные: легкие, авторские, суровые, грустные. Но все они, как мне видится, — во всяком случае — достойные. Сразу оговорюсь, что не претендую на роль киноведа, советующего свысока посмотреть какую-нибудь заумь по принципу «нитакоекакфсе». Просто мне действительно кажется неправильным, когда кто-то принципиально ненавидит российское кино — как культурное явление.
Сейчас трудно. Но постепенно, я верю, у российского кинематографа появится не менее запоминающееся и удивительное лицо, чем у советского. Во всяком случае — наше кино уже пару десятилетий двигается, дышит и активно гребет сквозь все преграды, сложности и запреты. Даже если это не очень-то и заметно.
В общем, если вам до сих пор хочется посмотреть какое-нибудь российское кино, помимо последних (пусть и довольно успешных) блокбастеров о спорте, войне и космосе, то вот: