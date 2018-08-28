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Что посмотреть из российского кино? 

27 августа отмечался День российского кино.Обычно после словосочетания «российское кино» у многих моих собеседников появляется снисходительная ухмылка, граничащая с отвращением.Эти два слова по-прежнему воспринимаются… как оксюморон.

Да, безусловно, у нас в кинематографе масса проблем, о чем мы недавно говорили с молодым талантливым режиссером и автором фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», нашим земляком Александром Хантом.

Если вам кажется, что все российские фильмы плохие, что со времен кино о приключениях Шурика у нас ничего не снимается, попробуйте посмотреть киноленты из списка ниже.Они разные: легкие, авторские, суровые, грустные. Но все они, как мне видится, — во всяком случае — достойные. Сразу оговорюсь, что не претендую на роль киноведа, советующего свысока посмотреть какую-нибудь заумь по принципу «нитакоекакфсе». Просто мне действительно кажется неправильным, когда кто-то принципиально ненавидит российское кино — как культурное явление.

Сейчас трудно. Но постепенно, я верю, у российского кинематографа появится не менее запоминающееся и удивительное лицо, чем у советского. Во всяком случае — наше кино уже пару десятилетий двигается, дышит и активно гребет сквозь все преграды, сложности и запреты. Даже если это не очень-то и заметно.

В общем, если вам до сих пор хочется посмотреть какое-нибудь российское кино, помимо последних (пусть и довольно успешных) блокбастеров о спорте, войне и космосе, то вот:

  • Василий Сигарев «Волчок»
  • Кирилл Серебренников: «Изображая жертву», «Ученик», «Лето»
  • Юрий Быков «Дурак»
  • Анна Меликян: «Русалка», «Про любовь», «Звезда»
  • Авдотья Смирнова «Кококо»
  • Андрей Смирнов «Жила-была одна баба»
  • Андрей Звягинцев: «Возвращение», «Нелюбовь», «Левиафан», «Елена», «Изгнание»
  • Алексей Федорченко «Овсянки», «Война Анны»
  • Александр Сокуров «Русский ковчег»
  • Александр Велединский «Географ глобус пропил»
  • Александр Хант «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»
  • Дмитрий Месхиев «Свои»
  • Павел Чухрай «Вор»
  • Кантемир Балагов «Теснота»
  • Оксана Бычкова: «Питер FM», «Еще один год»
  • Борис Хлебников «Аритмия»
  • Михаил Сегал «Рассказы»
  • Василий Бархатов «Атомный Иван»
  • Алексей Попогребский «Как я провел этим летом»
  • Павел Руминов «Я буду рядом»
  • Алёна Званцова «Небесный суд»
  • Роман Каримов «Неадекватные люди»
  • Алексей Красовский «Коллектор»
  • Александр Рогожкин «Кукушка»
  • Олег Янковский, Михаил Агранович «Приходи на меня посмотреть»
  • Петр Луцик «Окраина»
  • Сергей Бодров «Кавказский пленник»
  • Иван Твердовский «Зоология»
  • Дмитрий Дьяченко «О чем говорят мужчины», «День радио»
  • Алексей Герман мл. «Под электрическими облаками»
  • Алексей Учитель «Прогулка»
  • Сергей Лобан «Пыль»
  • Андрей Зайцев «14+»
  • Андрей Кавун «Детям до 16»
  • Илья Найшуллер «Хардкор»
    • Кстати, делитесь в комментариях своими любимыми российскими кинолентами.

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    Сегодня в 17:44, просмотров: 199, комментариев: 3


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    Комментарии:
    Марина Пудовкина
    не нравится
    Сегодня в 18:30
    "Остров" с Мамоновым тоже стоит посмотреть.
    Сергей Б
    не нравится
    Сегодня в 18:50
    Ничего себе списочек. Неужели Надежда Макаренко все это пересмотрела?
    Швондер
    не нравится
    Сегодня в 19:48
    Брат и брат два.
    Остров ага
    Ну да.

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