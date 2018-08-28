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Кто на свете всех страшнее?

Народу в очередной раз покажут, что мирно, путем волеизъявления граждан в России важнейшие вопросы решить невозможно

Власть окончательно определилась с лидерами реальной оппозиции. В понедельник этот короткий список самых опасных для Владимира Путина политиков, настоящих политических конкурентов, по мнению администрации, имеющих максимальные шансы стать в будущем Президентом России, можно сказать, был официально оглашен.

В тюрьме на время сентябрьских акций протеста против путинской пенсионной реформы по надуманным обвинениям оказались два человека. Алексей Навальный и Сергей Удальцов. Все. Не Зюганов, не Явлинский, не говоря уж о циничных лидерах созданных администрацией президента политических проектов, вроде Собчак, ЛДПР или Справедливой России.

Навальный и Удальцов. Именно и только их политическая деятельность официально признана опасной для нынешнего режима настолько, что само их нахождение на свободе заставляет нервничать якобы тефлонового «гаранта». Навальный и Удальцов — лидеры протестов 2011-2012 годов. Удальцов — представитель левых сил, народный трибун, честный бескорыстный принципиальный человек, которого откровенно побаивается верхушка КПРФ, держит на вторых ролях. Навальный лидер центристов, возглавляющий собственную всероссийскую партию, которую в очередной раз под очередным не выдерживающим никакой критики надуманным предлогом власть отказалась регистрировать. А правые... Правых зачистили до такой степени, что там остались только фантомы.

Алексей Навальный не будет участвовать в подготовке и проведении 9 сентября Всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста путинским правительством. Сергей Удальцов не выйдет 2 сентября на всероссийскую акцию «STOP пенсионная реформа!», которая будет проводиться КПРФ, Левым Фронтом, рабочими профсоюзами и другими левыми силами. Дела, по которым неожиданно, но так вовремя для перепуганной власти, сели в тюрьму лидеры протеста, буквально шиты белыми нитками да еще задним числом. Навальному припомнили январские акции, на Удальцова сфабриковали дело за участие в митинге 28 июля, несмотря на то, что ни полиция, ни организаторы того митинга никаких претензий к Сергею не имели.

И референдума о пенсионной реформе никакого не будет. Для того и зарегистрировали аж целых пять инициативных групп с разными формулировками вопроса, чтобы единственная имеющая хоть какой-то шанс прорваться через все заблаговременно расставленные в путинском законе о референдуме рогатки компартия не смогла его провести. В бой двинули всех, буквально каждой твари по паре.

И кандидат в мэры Москвы от Справедливой России Илья Свиридов, и никому не известный Всероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями (!!!) из Подмосковья. И директор музея трезвости из Нижегородской области. И блогер-индивидуальный предприниматель из Вологды. Все они будут 45 дней собирать по 2 миллиона подписей в 43 регионах не менее 50 тысяч в каждом. С учетом того, что в одном регионе можно зарегистрировать лишь одну группу, коммунистов уже лишили возможности собирать подписи в областях, где они пользуются наибольшей поддержкой, в Липецкой, Курской, Курганской. История повторяется в Омской и Томской. Так чувствующие свою полную безнаказанность подлецы откровенно куражатся над российским населением, цинично отказывают в праве высказать свое мнение на всенародном референдуме.

А председатель ЦИК, тишайшая и самая независимая из независимых Элла Памфилова, снова наивно разведет руками и скажет, что, к ее глубокому сожалению, в полном соответствии с законом референдума не будет...

Хорошо, конечно, что власть так откровенно боится всенародного референдума, этого высшего непосредственного выражения власти народа, наглядно демонстрируя тем самым, что о всенародной поддержке политики Путина никакой речи не идет. Плохо, что народу в очередной раз покажут, что мирно, путем волеизъявления граждан в России важнейшие вопросы решить невозможно. Хорошо, что не подконтрольная народу власть открыто признала единственными лидерами оппозиции Алексея Навального и Сергея Удальцова.

Плохо, что за это они будут сидеть в тюрьме, и протестные акции пройдут без их участия. Потому что для этой никем не избираемой власти никого и ничего страшнее нет.

И еще. Хорошо бы после этих демонстративных арестов лидеров реальной оппозиции и всех циничных властных выкрутасов с референдумом ни у кого язык больше не повернулся попенять населению России на его покорность и пассивность, или удивиться тому, что «политические партии и общественные объединения, даже самые безобидные, выглядят забитыми и запуганными». Рука не поднялась написать: «Проблемы с гражданским обществом (а точнее, его отсутствие) – это не происки «кровавого режима», а банальная политическая инфантильность нас самих.» Очень на это надеюсь.


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Сегодня в 14:39, просмотров: 87, комментариев: 0


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