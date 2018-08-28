Что стоит за отставками в строительном блоке Сургута

Руслан Цыганенко, бывший директор департамента строительства Югры, станет новым куратором строительного блока Сургута. Решение однозначное, хотя еще на прошлой неделе, когда стало известно о скоропостижной отставке его предшественника Романа Меркулова, люди, напрямую знакомые с ситуацией, эту фамилию называть отказывались.

«Вы его знаете…»

«Вы его знаете. Его фамилия начинается на «Ц». Большего сказать не могу, и не просите. Думайте и проверяйте сами», — рассказал siapress.ru источник в одной из строительных компаний Сургута на условиях анонимности.

Гадать над именем долго не пришлось: специалистов, способных возглавить одно из важнейших направлений развития муниципалитета, в строительно-чиновничьей сфере Сургута, да и всего округа можно перечесть по пальцам одной руки. Тем более что сегодня направление надо не просто возглавить, а спасать от коллапса – и уже случившегося по многим направлениям, и неумолимо грозящего.

В тот же день, когда редакции «подсказали» имя нового строителя, стало известно: округ намерен дать Сургуту 800 миллионов рублей на реализацию программы по расселению из ветхого и аварийного жилья. В администрации Сургута нам эти данные хоть и косвенно, но подтвердили.

Устал. Ушел

«Да, такая цифра называется, ее обсуждают, но документы еще, насколько знаю, не подписаны», — прокомментировал слух директор градостроительного департамента Сургута Алексей Усов. Однако подробностей узнать не удалось – во время этого короткого разговора теперь уже главный архитектор, по его словам, находился в приемной главы города Вадима Шувалова. Как стало известно позже, это были последние рабочие часы старожила городской администрации в статусе чиновника мэрии. Хотя еще в начале прошлой недели Алексей Усов обещал прийти к нам на онлайн-интервью «сразу после 9 сентября. Сейчас, вы сами понимаете, работы очень много». Но уже вечером после этого разговора… ушел на пенсию.

Очевидно, что ни сургутские чиновники, ни застройщики придумать цифру в 800 млн рублей самостоятельно не могли. Чтобы обсуждать такие суммы, хоть и кулуарно, нужен источник из окружного правительства. Теоретически, им могла быть губернатор Югры Наталья Комарова, которая в этот день как раз работала в Сургуте. В частности, в сопровождении Шувалова принимала в эксплуатацию реконструированную школу № 13 в микрорайоне Геологов. Однако цифру в градостроительных кругах начали обсуждать до этого.

Как минимум на неделю раньше. Как раз тогда, когда в Сургут на встречу с местными застройщиками приезжал сам Руслан Цыганенко, уволившийся из регионального правительства «в связи с переходом на новое место работы».

Совпадение? Не думаем

Очевидно, что день приемки школы № 13 губернатором Югры Натальей Комаровой и сразу две отставки в строительном блоке администрации Сургута не были случайностью. Утаить от губернатора ситуацию с переполненностью этой и соседней начальной школы было сложно. Дело в том, что с началом заселения ЖК «Возрождение» компании «СеверСтрой» плотность населения микрорайона Геологов начала безостановочно расти. Как и спрос на учебные места в школах шаговой доступности, где в следующем году ситуация станет только хуже.

Коллапс в школе № 9 в микрорайоне ПИКС еще значительнее: единственное учебное учреждение на этом участке, рассчитанное на 800 школьников, уже переполнено более чем в три раза и каждый день принимает 2 150 детей. При этом тут ведут работы сразу несколько компаний — Сибпромстрой, Северные Строительные Технологии, Новые бизнес-технологии и Север Строй, — и примерно треть их многоэтажек (не ниже 17 этажей) еще недостроены. О каком обучении детей в одну смену и строгом выполнении майских указов президента может идти речь?

Не предусмотрели

Кстати, чтобы выполнить этот указ, городу необходимо построить 23 школы на 24 000 мест. До 2020 года их должно быть построено минимум три — как раз на территориях, где сейчас ведутся массовые застройки. Но ни одну из них строить так и не начали, хотя осенью 2017-го округ зарезервировал для Сургута на эти цели 2 млрд рублей. Но деньги почему-то не освоили, а конкурсы по определению подрядчика не состоялись.

Весной этого года потенциального подрядчика нашли. Ну как, нашли. Он сам пришел, но для строительства только одной школы в районе Геологов. Им оказался СеверСтрой. Но вот незадача: у города не оказалось в наличии подготовленных для строительства площадок. Для строительства школы у города было все — место, средства, исполнитель. Не хватало мелочи - инженерных сетей. Ну и денег, чтобы их подвести – в городской бюджет их почему-то не заложили. Хотя о том, что округ выделяет миллиарды на строительство школ, которые должны были появиться еще вчера, строительный блок сургутской администрации (Меркулов и Усов) при верстке бюджета-2018 забыть не могли.

Больше того, строительные кураторы не смогли договориться с Сургутскими горэлектросетями о подведении электрики к этим объектам. Хотя энергетики (коммерческая структура) были согласны сделать это за свой счет. Процесс по традиции уперся в мелочь: кто должен вносить изменения в проект планировки земельных участков (линий электросетей в них почему-то не оказалось) — город, застройщик или сами энергетики? Получается, когда-то кто-то из подрядчиков, выполняющих по заданию мэрии градостроительную документацию, видимо, просто забыл внести в нее схему размещения электросетевого хозяйства. А кто-то в администрации эту бракованную работу принял. Вопрос, по словам главного инженера ООО «Сургутские городские электрические сети», администрация не могла решить более года. Сами же энергетики исправлять чужие управленческие промахи за свой счет отказались.

Но что-то пошло не так

Формирование участков под жилищное строительство в городе также не выдерживает критики. Город не проводил аукционы уже два года. Застройщики работают на участках, выкупленных впрок. Кто не успел создать такой задел – уже не просто задумывается, а по факту меняет сферу деятельности. Как, к примеру, совладелец компании «Новые бизнес технологии» Ринат Айсин, который, по крайней мере, свою прибыль от реализации площадей в ЖК «Новые ключи» перенаправляет в развитие совсем другого бизнеса – Индустриального парка Руслана Гусара.

О снижении объемов ввода жилья в Сургуте неоднократно заявляли и другие застройщики. Например Сибпромстрой, который на протяжении десятка лет был фактически единственным поставщиком социального жилья для городской администрации.

Других желающих продавать свои метры по цене чуть более 50 тысяч рублей за квадрат (расценки Региональной Службы по тарифам. - Прим. ред.), не находилось. И вот с этим единственным застройщиком Роман Меркулов умудрился испортить отношения. По информации siapress, компания получала официальные ответы лишь на 40% своих официальных писем и уже задумалась о том, чтобы расторгнуть партнерские отношения с администрацией и продавать свои квартиры исключительно в рыночных условиях.

«Единственное, что вы можете написать — об отставке Меркулова я не сожалею», - прокомментировал кадровые изменения в администрации Сургута генеральный директор Сибпромстроя Андрей Сурлевич, долгие годы и сам занимавший данный пост в мэрии.

Однако, кем бывший куратор сургутской стройки собирался заменить такого поставщика жилья для муниципальных нужд? По одной из версий, Меркулов рассчитывал, что им станет Михаил Сердюк, в начале года выкупивший контрольный пакет акций «СургутСтройТреста» у Евгения Барсова со всеми долговыми обязательствами. Но что-то пошло не так.

Учитывая такую возможность, город к концу года получил бы проблему, аналогичную с подрядами на строительство школ. Ни одной заявки на аукцион. Результат – невыполнение социальных программ, неосвоение окружных средств (те самые 800 млн) вдобавок к двум школьным миллиардам.

Спилить сук, на котором сидишь

«При нём всё зашевелилось, вышло из оцепенения. Городок на Сайме, спортивные площадки во дворах... Человек реально работал сам и заставлял работать других. Бассейн 50-метровый тоже он "допинал". Так бы неизвестно, сколько ещё стоял», - написал читатель siapress под ником «флудер» под новостью на нашем сайте об отставке Меркулова.

Утверждение спорное. Бассейн был бы достроен при любом кураторе городской стройки. И даже без него вообще. Вопрос контролировала губернатор.

А вот городок на Сайме, а точнее попытка вырубить Ботанический сад, это повод для увольнения, а не профессиональное достижение. Скандал получился громким, с участием прокуратуры и регионального правительства.

Впрочем, эта история была не единственной, попавшей на заметку в правоохранительные органы. Ну и в довесок – отсутствие со стороны чиновников обратной связи. С населением.

«Мы всегда выступали за то, чтобы чиновниками работали люди ответственные и профессиональные. И они всегда должны слышать население – вопросы и проблемы, которые оно излагает. Если человек не справляется со своей работой – он должен подумать, на своем ли месте вообще он находится, - рассказал в онлайн-эфире siapress депутат Государственной Думы от ЛДПР Владимир Сысоев. - Я имею в виду скандалы, такие как с Сургутским ботаническим садом в районе реки Сайма – практически охраняемой зоной, уникальным объектом. Или ситуация с сургутскими дворами! Мы ждем, когда случится непоправимое? А это тоже зона ответственности заместителя по строительству! Он должен их решать. Но люди получают только отписки – тут проектируем, там межуем, а это земля не наша. Я считаю, что в том числе и наши депутатские запросы в рамках парламентского контроля подтолкнули главу Сургута Вадима Шувалова принять это кадровое решение».

В ручном режиме

Накануне, когда siapress стало точно известно имя нового зама главы Сургута по строительству, эту новость мы опубликовали под заголовком «Глава Сургута берет в замы экс-руководителя из правительства Югры».

Проанализировав все данные, которыми располагали, мы засомневались в правильности формулировки. Тут, скорее, не «глава берет». А губернатор направляет своего проверенного человека спасать ситуацию в экономической столице региона. Не особо рассчитывая на то, что городская власть сможет сама эффективно решить этот кадровый вопрос. Внятного руководителя строительного блока в администрации Сургута не было с 2013 года. Справится ли ставленник из региона с горой городских проблем — увидим уже через очень короткое время. Ситуация в градостроительной политике Сургута уже достигла критической точки. Время срочно ее исправлять.