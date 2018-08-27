Игра в имитацию

Есть такая дисциплина, особенно популярная в России – ИБД, то бишь имитация бурной деятельности. Ею в мастерстве овладели едва ли не во всех социальных стратах. Родители имитируют воспитание детей, учителя имитируют обучение школьников, политики имитируют политику.

Что навело на такие невеселые мысли? Был недавно на одном «увлекательном» мероприятии в сургутской филармонии – «Югра-2024», на котором обсуждались планы на будущее округа. Выглядело это презабавно. «Урбанистические проекты», «развитие стратегии» и «стратегии развития», «интеграция процессов» и «процессы интеграции». Чем больше таких слов звучало со сцены, тем яснее становилась пустота и бессмысленность всего действа, а все планы выглядели как обычные фантазии.

Кстати, как потом выяснилось, часть самих участников (мне кажется – абсолютное большинство) пришла туда «для галочки». И относилась к происходящему как к повинности. Никто из тех, с кем я общался, всерьез не считал, что хоть какие-то из озвученных планов будут реализованы. «Очередная имитация бурной деятельности, ничего нового», – подумал я. И тут же возник вопрос: почему так? Почему 99 процентов подобных собраний так и остаются сотрясанием воздуха?

Может быть, банально финансов не хватает на воплощение планов в жизнь? Ну да, время нынче небогатое, приходится экономить, но ведь можно сделать хоть что-то за разумные деньги. Тогда, может быть, у людей полномочий и власти недостаточно? Да вроде нет, законы же какие-то принимают, резолюции шлют, требуют выполнения поручений, пресловутые компетенции передают, разносы подчиненным устраивают. Значит, власть у них все-таки есть. Может дело в отсутствии законодательных механизмов для реализации масштабных проектов развития всего и вся? Опять же, разве не участники форумов, круглых столов, мозговых штурмов, съездов должны создавать такие механизмы? Но для этого надо деньги искать, разрабатывать методологию, думать над практическим применением идей... Словом, работать.

Но ведь намного проще всего обратиться к проверенному и такому легкому способу – сымитировать бурную деятельность. Для этого идеально подходят те самые форумы, круглые столы, мозговые штурмы, съезды. Процессом можно всегда прикрыть полное отсутствие результата. Но это грех не только чиновников. Население тоже сделает вид, что довольно своим уровнем жизни и пойдет дальше. Играть в имитацию.