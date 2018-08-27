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Первоклашкам придется потесниться: в Сургуте острый дефицит учебных мест

Причина тому — разрастающиеся многоэтажные жилые комплексы

До Дня знаний осталось всего ничего, подготовка к началу учебного года почти окончена. В связи с этим портал siapress.ru решил поинтересоваться, как сургутские школы справляются с наплывом первоклассников, который в этом году снова обещает быть аховым.

По информации, предоставленной департаментом образования, в данный момент в городе работают 40 общеобразовательных учреждений. Согласно госпрограмме «Развитие образования в ХМАО-Югре», к 2020 году предусмотрено окончание строительства еще восьми школ с универсальной безбарьерной средой, а также двух школ-детских садов, четырех обычных детских садиков и двух билдинг-садов.

В этом году ни одну новую школу в эксплуатацию не ввели, однако с 2017 года продолжается строительство двух из них — в 32 и 33 микрорайонах города. Каждая школа будет рассчитана на 900 учащихся. Деньги выделены из бюджета города и округа. А вот еще шесть школ, которые должны начать строить в этом году, будут финансироваться из внебюджетных источников.

Речь идет о средних общеобразовательных школах в микрорайонах 34, 20 А, 35, 38, 30 А и 42. Их строительство завершится (во всяком случае, должно) в 2020 году. Пять из них — большие и рассчитаны на обучение полутора тысяч детей.

Кстати, с 1 сентября в Сургуте заработает новый для города формат учебного заведения — МБОУ «Сургутская технологическая школа», которая объединит в себе два учреждения: школы №38 и №13, расположенные бок о бок в 25 микрорайоне. В 13 школе как раз недавно закончился капитальный ремонт, который длился весь последний год и поспособствовал расширению мощности здания на 75 учебных мест (всего в школе будет обучаться 2800 детей).

Однако буквально сегодня утром в редакцию СИА-ПРЕСС позвонила сургутянка Наталья, мама девочки, которая по месту жительства должна была пойти в первый класс именно в эту «Первую технологическую школу». Из-за большого наплыва ребят она не сумела туда попасть и была перенаправлена в МБОУ СОШ №4, расположенную на Черном Мысу. Так что можно констатировать, что в Сургуте наполняемость школ напрямую зависит от их расположения. Где-то — недобор, где-то — перебор.

«У нас запланировано 100 первоклашек, пока набрано 94 ребенка, — рассказывает Елена Лемешева, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №24. — У нас в школе нет большого ажиотажа, так как в окрУге достаточно учебных заведений — это и гимназия №2, и школа №1, и Салаховская гимназия. Район обжитой, новостроек нет. Больше всего «страдают», например, 31 школа, девятая, потому что там разрастаются кварталы».

Звонок в 9 школу, которая расположена в районе ПИКС, обличает всю глубину проблемы: здание рассчитано на обучение восьмисот с небольшим учеников, однако в новом учебном году за школьную парту там сядет 2150 детей. 354 из них — первоклассники. Это, на минуточку, 13 классов. На вопрос, можно ли назвать такую ситуацию нормальной, представители образовательной организации ожидаемо отвечают — нет. Школа заполнена по максимум, уроки ведутся в первую и вторую смену, имеется еще и подсмена.

Но проблема «перенаселения» касается не только новых районов. Например, в 45 школе, расположенной на Геологов (где не так давно воздвигли огромный ЖК «Возрождение»), в этот раз набрали 250 первоклашек.

«Конечно, мы хотели бы, чтобы классов у нас было гораздо меньше, — говорит Наталья Шинкаренко, директор МБОУ СОШ №45. — Планировали четыре, но набрали полных десять, по 25 человек в каждом. И это уже третий год подряд. Возможности школы на сегодняшний день позволяют принимать такое количество детей. Конечно, мы осуществляем набор в рамках санитарных норм, но, тем не менее, где-то «ущемляем» себя во вторую смену. Но отмечу, что количество набранных первых классов идет на уменьшение. В прошлом году их было одиннадцать, в позапрошлом — двенадцать».

Как в разговоре с корреспондентом siapress.ru отметила директор департамента образования Сургута Анна Томазова, на строительство одной школы уходит примерно два года. Срок не так, чтобы большой, однако прирост числа первоклашек продолжается из года в год, и ни о каком повсеместном переходе к односменной учебе (в соответствии с требованием президента Владимира Путина) речи не идет. В новом учебном году таким «счастьем» смогут похвастаться только четыре учреждения Сургута — гимназия «Лаборатория Салахова», гимназия им. Ф.К. Салманова, Сургутский естественно-научный лицей и лицей им. В.И. Хисматуллина.

И это притом, что 15 августа во время заседания совета Югры по развитию местного самоуправления Сургут вместе с Нижневартовском и Кондинским районом назвали лидерами по переходу на учебу в первую смену. И уж если наш город с некоторыми его до отказа переполненными школами ставят в пример другим, то страшно представить, как ситуация обстоит в остальных муниципалитетах округа.

Фото: И.Швец, А.Андронов


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Сегодня в 17:42, просмотров: 151, комментариев: 0


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