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​Олег Пухтеев: «Для укрытий будут использоваться подземные паркинги и подвалы»

В преддверии первого сентября полиция всегда переходит на усиленный режим работы из-за повышенной опасности. Также подобные решения принимаются во время больших городских праздников, как например День нефтяника. Таким образом силовые структуры защищают граждан от террористических актов. А кто и как защитит нас от более масштабной – военной – угрозы? Куда бежать и что делать?

О концепции национальной безопасности, которая относительно недавно изменилась в России, siapress рассказал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Олег Пухтеев.

«Война не начнется через пять минут. Есть такое понятие, как гражданский перевод с мирного на военное время. Он может происходить, когда портятся политические или экономические отношения с другими странами, – объяснил начальник управления УГО и ЧС. – В этот период до граждан будут доведены сведения, что делать при сигналах гражданской обороны. Они все будут проинформированы, что необходимо предпринять в случае реальной угрозы».

Оповещать сургутян о чрезвычайных стациях будут по средствам электросирен, которые покрывают всю жилую зону.

«Как правило, чрезвычайные ситуации происходят либо ночью, либо в выходные дни, когда люди находятся в жилой зоне. Сейчас в городе используются электросирены типа С-40. Также имеются четыре усилительных комплекса, которые позволяют передавать помимо звучания еще и голосовые сообщения, – отметил Пухтеев. – Кроме того, есть и локальные системы оповещения, установленные на ЖД станции Сургут, ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Они служат в первую очередь для предупреждения работников этих объектов и ближайших к ним предприятий».

Электросирена С-40 установленная на крыше дома. Фото: d66.ru

Ядерные удары Сургуту больше не грозят. Так прописано в обновленном варианте концепции национальной безопасности, пояснил начальник управления по ГО и ЧС. Поэтому защищать нас будут только от крупных осколков при помощи подземных укрытий.

«В подготовительный период все укрытия будут проверены. Население должно понимать, что сейчас для этих целей будут использоваться подземные пространства – гаражи, паркинги или просто подвалы домов. В подвалах проведется косметический ремонт для комфортного нахождения в них людей. Будут установлены все необходимые таблички и знаки. Населению будет доведено где ему следует укрыться. Для этого в Сургуте уже проведен полный анализ подземного пространства, которое и будет использовано в соответствующих целях», – пояснил начальник управления.

Эвакуировать людей тоже будут по-новому. Точнее – не будут вовсе. По крайней мере, за город, как это предполагалось по старой схеме.

«Это произошло в связи с тем, что сейчас нет необходимости эвакуации населения за город. Удары, которые предполагаются, будут наносится точечно. По тем объектам, которые противнику стратегически важно вывести из строя, – объяснил Пухтеев. – В это время все население будет перемещено в другую часть города, где обстановка будет более спокойной».

Самое худшее, что может случиться с Сургутом, по мнению главы административной структуры, это нанесение ударов по ГРЭС-1 и ГРЭС-2 зимой. Но и в этом случае последствия для город некритичны.

«Полгорода останется без тепла, но энергоснабжение, к счастью будет», – считает Пухтеев.


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Сегодня в 15:22, просмотров: 186, комментариев: 3


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:02
Как вы, вояки фиговы, в совеццкое время всех достали... Хорошо, в девяностых немного вам активности то поубавили. Так нет, снова лезут
Сергей Б
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Сегодня в 16:12
Полгорода вымрет от холода, но электроснабжение к счастью будет. Это воодушевляет и обнадеживает.

Слава Докер Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:23
хрен там что будет)) инструкция старая актульна и сейчас-завернуться в простынь и ползти в сторону 5км

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