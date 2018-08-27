Фантастику отсеяли

Большой региональный мозговой штурм в рамках стратегической недели «Югра – 2024» прошёл в Сургуте, где вместе с коллегами из других муниципалитетов, представителями бизнеса и общественными активистами мы определяли самые эффективные предложения по достижению показателей и решению задач, определённых указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Таких проектов двенадцать, и они затрагивают практически все сферы нашей жизни: экономику, промышленность, здоровье, демографию, образование, культуру и т.д.

Некоторое время назад мы провели свою территориальную форсайт-сессию, входе которой выработали ряд предложений, которые наряду с наработками других муниципалитетов, стали предметом обсуждения и напряженных дискуссий. Каждое предложение рассматривалось через призму реальных социально-экономических условий, в которых живёт и развивается Югра. Отсеяли «фантастику», проанализировали и доработали идеи, которые действительно могут стать частью государственных программ.

Я работал в группе, где рассматривали предложения по реализации национального проекта в сфере жилья и городской среды. Есть уверенность, что в этой сфере будут приняты действительно прорывные решения. На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» до 2024 года правительство страны планирует выделить 944,2 млрд рублей. Это следует из последнего варианта паспорта нацпроекта. Конкретно на развитие жилищных программ предполагается направить 271 млрд рублей, на расселение аварийного жилья — 311 млрд рублей.

В масштабе страны стоит задача увеличить объём жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год. Сейчас этот показатель составляет 80 млн кв.м.

Ещё одна, крайне важная для Сургутского района цель, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. При нынешних объемах финансирования решения этого вопроса затянется на десятилетия. Третья задача увеличить число ипотечных кредитов при ставке 7-8 % годовых.

Одно из предложений нашей группы заключается в создании механизма привлечения государственных облигационных займов в строительную отрасль, что позволит региону решить пять основных вопросов:

- привлечение средств в строительную отрасль;

- увеличение объемов ввода жилья;

- снижение стоимости заемных средств;

- введение механизма гарантированного выкупа жилья у застройщиков;

- снижение стоимости квадратного метра за счет этого.

Это не просто предложение, а именно конкретное мероприятие, подкрепленное реальными цифрами. Кстати, оно было весьма конструктивно воспринято губернатором и представителями строительного бизнеса.