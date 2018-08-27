​Скончаться на работе из-за неэквивалентности

Зайдя в интернет и запросив информацию о продолжительности жизни в регионах Российской Федерации, вы обнаружите, что в сорока регионах нашей странны мужчины не доживают до 65 лет. Еще в сорока продолжительность жизни мужчин колеблется от 65 до 70 лет. И только в трех субъектах мужчинам удается перевалить за семидесятилетнюю черту. Если бы мы сейчас выходили на пенсию как предложило правительство — в 65 и 63 года, то около 40 процентов мужчин и 20 процентов женщин просто не дожили бы до пенсии. То есть, ровно половина потенциальных пенсионеров страны.

Несмотря на то, что я еще тот критикан, я все-таки понимаю, что время от времени власть должна принимать непопулярные решения. Но если она эти решения принимает, то пусть будет добра объяснить и аргументировать необходимость таких мер.

Оставим дебаты и склоки в интернете и на телеканалах. Обратимся к документам. Судя по всему, есть только один документ, в котором правительство «аргументирует» свою позицию и, что куда важнее, на основании этого документа депутаты приняли законопроект в первом чтении. Итак, речь идет о пояснительной записке к законопроекту о повышении пенсионного возраста.

Объем пояснительной записки всего три страницы, причем две из них посвящены процедуре внедрения этого закона. Все аргументы уместились на одной.

Начинается записка со слов «Согласно Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 2524-р основным принципом совершенствования формирования пенсионных прав в распределительной составляющей пенсионной системы является предоставление гражданам дифференцированного пенсионного обеспечения с учетом личного участия в государственной пенсионной системе солидарного характера.

Действующий порядок исчисления размера страховых пенсий в условиях негативной демографической ситуации приводит к неэквивалентности пенсионных прав застрахованных лиц и обязательств по выплате им пенсий».

«Неэквивалентности пенсионных прав»?! Вы, что серьезно? Что то не так с распоряжением № 2524-р? Я-то думал, что страна в опасности, экономическая катастрофа, люди вымирают. А вы предлагаете мне издохнуть на работе потому, что у вас что-то не так с одним из сотни никчемных документов.

Правительство продолжает «Действующий пенсионный возраст — 60 и 55 лет для мужчин и женщин — впервые был закреплен в 1928. При этом продолжительность жизни при рождении в 1926 - 1927 гг. по Европейской части РСФСР составляла 43 года. К настоящему времени продолжительность жизни россиян в целом значительно увеличилась».

Респект правительству, не стали врать о том, что сейчас 73,5 лет, как это делают пропагандисты. Но все-таки, дальше-то, что? Ну, установили мы факт, что с тридцатых годов продолжительность жизни увеличилась. Этот факт не аргумент, из него ничего не вытекает и не следует. Если, конечно, вы не садист, готовый наказывать людей только за то, что они стали жить дольше.

«Одновременно наблюдается растущий дефицит на рынке труда, причем именно квалифицированных рабочих и специалистов», — Пишет правительство. А уж это, простите, чистое вранье. Безработица в РФ по самым скромным подсчетам составляет минимум 12 процентов и неуклонно растет. Поговорите с людьми, приехавшими из Томской, Челябинской, Курганской областей. В этих областях даже в относительно крупных населенных пунктах работы вообще никакой нет.

Следующий «аргумент», «Уже сейчас 30 % людей пенсионного возраста продолжают работать» — Опять вопрос, что из этого следует? Непонятно.

«С конца XX века во всех странах мира, в том числе и в РФ, наблюдался переход от индустриального к постиндустриальному обществу — обществу, в экономике которого преобладают служащие и работники сферы услуг, что предполагает длительный период трудоспособности», — Ну не знаю, пока, что ровно половина, в том числе и тех, кто работает в офисах, до пенсии просто не доживет. Так что, на мой взгляд, так себе аргумент.

«За последние полтора-два десятилетия решение о повышении пенсионного возраста приняли большинство развитых стран и государств — бывших республик СССР. Международными стандартами (Конвенция МОТ № 102 о минимальных нормах социального обеспечения) допускается установление пенсионного возраста на уровне 65 лет и выше».

Как говорила моя первая учительница Ольга Петровна «А если Вася будет головой об стену биться, ты тоже станешь это делать?». Ольга Петровна была мудрой женщиной, и, думаю, по этому поводу она бы сказала, что каждая страна должна исходить из своей индивидуальной специфики и думать прежде всего о своих людях, а не «обезьянничать». Но если вам нужны примеры, то вот вам наши братья славяне. На Украине мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины в 58, в Беларуси мужчины — в 63, женщины — в 58. Что касается международных стандартов и конвенций, то я затрудняюсь даже найти подходящие слова, чтоб их напечатали. Как назвать людей, которые наотрез забывают о международных конвенциях, когда их сограждан истязают, а вспоминают о них только тогда, когда нужно нанести сокрушительный удар по социально-экономическому благополучию этих несчастных. Но даже здесь они пытаются надуть, так как ключевое слово - «допускается» установление пенсионного возраста, а не «обязательно» установление пенсионного возраста на уровне 65 лет.

Все! Это полный список «аргументов» правительства. На основании вот этой туфты депутаты от Единой России приняли законопроект в первом чтении.