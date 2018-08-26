Жизнь сурка

«Недавно позвонил в редакцию один наш читатель и выразил пожелание не только констатировать факты: наличие кризиса производства, девальвации рубля и т.д., но и попытаться ответить на второй извечный вопрос русской интеллигенции: что делать?

Давайте вместе подумаем, что можно сделать в нынешней ситуации? Многие считают: необходимо формировать общественное мнение с тем, чтобы ускорить (насколько это зависит от нас) процедуру импичмента президента. А что дальше? Придет новая власть, новый «хороший» царь-батюшка» и все исправит?

Лично я не против. И, в принципе, мне все равно, коммунисты придут к власти или «яблоки». А знаете, почему? Потому что ни у тез, ни у других нет четкой, конкретной, и, что самое главное, широко озвученной программы действий по выводу страны из кризиса. Все нынешние политические силы в России, в том числе и правящая, «серы» и непрозрачны. Так что, по сути, мне не из кого сегодня выбирать и, соответственно, лезть в политику».

Этой статье первого шеф-редактора газеты «Новый город» Олега Владимирова сегодня исполнилось 20 лет! Она была опубликована 26 августа 2018 года.

Признаю честно, наткнулась на нее случайно – листала подшивку издания в поисках материалов об августовском путче. Наткнулась и обомлела. Не только потому, что взаимоотношения между читателями и редакцией с тех пор практически не изменились. Разве что теперь телефонные звонки звучат редко (особенно в сравнении с 1998 годом), общаемся через комментарии к статьям.

Добило то, что совет Олега в ответ на вопрос «Что делать?», на мой взгляд, актуален и по сей день. Причем настолько, что и добавить нечего. Покупать импортные товары, которые еще не успели подорожать, и не продавать акции основных российских эмитентов. Что делать тем, кому не на что покупать и нечего продавать? Стараться выжить, по возможности сохраняя человеческое достоинство.