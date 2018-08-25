Если человек перестал ходить в мечеть, мы не станем давить и заставлять его вернуться в религию // ФОТО, ВИДЕО

Ежегодный мусульманский праздник Курбан-байрам в этом году выпал на 21 августа. По всему округу в мечетях ранним утром имамами были прочитаны намазы. В Сургуте на молитву собралось порядка 15 тысяч человек.

Корреспондент ИА СИА-ПРЕСС побеседовал с главным муфтием Югры Тагиром хазратом Саматовым о празднике, работе мусульманского прихода, строительстве новой мечети и многом другом.

— Как изменилось количество прихожан в мусульманском приходе Сургута за последние годы?

— Прихожан с каждым годом становится все больше. Радует, что увеличивается количество девушек, посещающих мечеть, студентов и другой молодежи. Основную долю прихожан, конечно, занимают мигранты, приезжие из Средней Азии.

— На утреннюю молитву в день празднования Курбан-байрама в Сургуте пришли почти 15 тысяч человек. Мечеть уже давно не вмещает в себя такое количество прихожан. Когда в городе появится вторая мечеть?

— Нашему главному приходу в Сургуте уже 25 лет. Когда в 1994-1995 годах мы начинали строить мечеть, проект по тем временам был большим, места было достаточно. Сейчас, конечно, нам нужно расширяться.

Мы благодарны, что администрация города выделила участок под вторую мечеть. Это в районе Черного мыса. Хорошее место. Сейчас земля очищена, местами отсыпана, территория ограждена и вывезен мусор. Идут проектные работы, затем будем получать разрешение на строительство.

Думаю, что для начала возведем небольшую мечеть, чтобы побыстрее начать проводить богослужения. Потом это здание пойдет под другие цели. Вообще новое сооружение будет вместительнее в два раза — для тысячи человек.

— Вы уже считали, во сколько обойдется строительство второй мечети?

— Только примерно. Думаю, в районе 300-500 млн рублей. Строить будем на пожертвования горожан и при помощи инвесторов.

— Чем занимается сургутский мусульманский приход?

— У нас ежедневно пять раз в день читаются молитвы, мы проводим бракосочетания, работает воскресная школа, где дети изучают основы ислама. При мечети действует детский летний лагерь, его в этом году посещало почти сто детей. Имамы посещают семьи, организующие меджлисы, где читают Коран. Наши прихожанки развозят нуждающимся жертвенное мясо, подарки, вещи и так далее.

Отмечу, что все эти составляющие должны быть в любом мусульманском приходе округа, даже небольшом. Должны быть места, где могут отдельно молиться женщины, где проводится омовение покойных.

— Как вы противодействуете терроризму и экстремизму?

— Мы осуждаем религиозный фанатизм. Духовное управление округа разработало проект «ИГИЛ* — чума XXI века». В его рамках муниципалитетах Югры проводятся встречи с молодежью представителей мусульманских и православных религиозных организаций, полицейских, чиновников и общественников. На них обсуждается проблема религиозного экстремизма, негативное влияние нетрадиционных религиозных течений, показываются тематические видеоролики о террористах, способах вербовки людей и так далее.

Помимо этого, мы ведем активную просветительскую работу совместно с департаментом образования, нас приглашают в учебные заведения, где мы читаем лекции о традиционном исламе.

К тому же в каждой пятничной молитве имамы говорят о том, что нам нужно сохранять мир.

— Обращались ли к вам за помощью прихожане, которые, например, столкнулись с вербовщиками?

— Такие случаи были, но очень и очень редко. Я всегда говорю, что если человек хочет познать ислам, истину, узнать, как исповедоваться, читать молитвы, то ответы не нужно искать в интернете, слушать тех, кто на стороне радикалов. Нужно прийти в мечеть.

В своих проповедях я отмечаю, что нельзя и копировать тех, кто совершил греходеяние. Если мы отрастим усы, как у Гитлера, то, получается, мы поддерживаем его действия?

— Если вы видите, что прихожанин перестал ходить в мечеть, вы пытаетесь вернуть его в религию?

— Мы не навязываем религию. Мечеть — это не дом мусульманина, не дом Тагира хазрата, не место для споров. Это место поклонения богу.

Если человек раньше приходил на молитвы, а потом отошел от этого, то это его выбор. При встрече мы можем поговорить, но не заставить вернуться. Хотя на практике такие люди сами возвращаются, ведь они познали чистоту.

Справка:

Курбан-байрам, или Ид аль-адха ‎‎ — исламский праздник окончания хаджа, день, когда совершаются жертвоприношения. Он не привязан к определенной фиксированной дате и отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в десятый день месяца Зуль-хиджа.

По легенде пророк Ибрахим очень хотел иметь сына. Поэтому он попросил Аллаха послать ему желанного ребенка, а взамен поклялся выполнить любое его повеление.

Мальчик родился, когда ему исполнилось девять лет, Аллах напомнил Ибрахиму о его клятве, сказав принести в жертву любимого ребенка. Тот не ослушался, но в итоге все обошлось — перед жертвоприношением человека заменили на овечку.

В Курбан-байрам жертвенное мясо делят на три части. Одну оставляют для своей семьи, вторую раздают соседям, а третью — беднякам.

В этот день семьи, друзья и родственники собираются на меджлис, где читают Коран.

Кстати, в этом году во время празднования Курбан-байрама в городской мечети в жертву были принесены 240 овец и семь коров.

* ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация

Фото предоставлено Т. Саматовым

Онлайн-конференцию с главным муфтием Югры можно посмотреть тут.