​В Сургуте проходит праздник «Урожай-2018» // ФОТО

На территории историко-культурного центра «Старый Сургут» проходит красочный городской праздник-ярмарка «Урожай-2018».





В этом раз организаторы получили более 90 заявок на участие. Это, к сожалению, меньше, чем в прошлом году. Причем 45 заявок из всех поданы на номинацию «уДачный кадр» (фотоколлаж с оригинальным, юмористическим сюжетом на тему: «Что мы делаем на даче?! Мы...»).

В рамках праздника организована традиционная выставка-конкурс «Дары Севера», работает крестьянское подворье, где гостей встречает разнообразная сельская живность, проводится культурно-развлекательная программа и так далее.