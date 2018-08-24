16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  67,7911   EUR  78,4072  

Набор первоклассника

Что складывают в портфель сургутские школьники

Фото:
Фото:

Грядущие выходные для многих родителей и их детей ознаменуются походом в магазины, ведь традиционно именно в последний уикенд августа происходит масштабная скупка товаров к школе. Мамы и папы приобретают школьную форму и обувь, а также расхватывают с полок магазинов канцелярские товары, от обилия которых ломятся полки.

В выборе рюкзаков и их наполнения информационному порталу siapress.ru помог разобраться директор сургутского магазина канцелярских и художественных товаров «Канцопт» Сергей Кожуркин.

Сам набор первоклассника, в отличие от его стоимости, с годами практически не меняется. И первый товар, который стоит положить в корзину, безусловно, ранец или рюкзак.

На рынке представлено очень много производителей, выбрать лучших из которых не просто. Grizzly, UFO, KITE – российские производители. Продукция которых в последние годы очень выросла в качестве и дизайне. Соответствует всем требованиям современной школьной моде. Представлены рюкзаки Herlitz (немецкий производитель) – присутствуют все коллекции 2018 года. Все ранцы и рюкзаки для 1-3 класса выполнены с жестким каркасом, мягкими широкими лямками, светоотражающими элементами, имеют множество карманов.

Учитывая предполагаемое содержимое (книги, тетради, канцтовары, возможно сменная обувь), нужно выбирать качественные ранцы, обязательно нужно примерить его на ребенка, а также обратить внимание на некоторые важные детали:

  • по ГОСТу масса пустого ранца не должна превышать 1 кг. При этом вес наполненного детского ранца не должен быть больше 10 процентов массы первоклассника;
  • ширина портфеля должна быть примерно равна ширине плеч ребенка;
  • наличие ортопедической спинки повторяет естественный изгиб позвоночника и способствует формированию осанки;
  • верхний край сумки должен находиться на одной высоте с плечами, а нижний располагаться на уровне поясницы;
  • идеальная ширина лямок — около четырех сантиметров. По государственным стандартам они должны регулироваться;
  • большой плюс, если рюкзак сделан из водонепроницаемой ткани с пластиковым дном.

Помимо практичности сумки необходимо обратить внимание и на ее дизайн: здесь главный советчик для родителей — их собственный ребенок. Кстати, по этому принципу стоит выбирать и канцелярские товары для ребенка:

пускай родитель отвечает за функционал и удобство, а школьник — за внешнюю привлекательность.

Ведь именно ему предстоит ежедневно пользоваться всеми этими богатствами. И, например, та же сумка с изображением любимого персонажа мультфильма добавит пару очков в пользу любви к школе.

Рекомендуем вместе с сумкой также приобрести и парочку стильных светоотражающих подвесок или наклеек, так как ученик будет ходить в школу рано утром, задолго до того, как на горизонте появятся первые солнечные лучи. А так называемые фликеры, помогут сделать ребенка более заметным на дороге или во дворе.

Не менее важным атрибут школьной жизни первоклашки является пенал. Здесь разгул фантазии велик, и родителям важно предостеречь ребенка от покупки чего-то непрактичного. Скажем, пенал с отделениями подойдет маленьким аккуратистам, а, предположим, «косметичку» стоит брать тем школьникам, которые вечно спешат и не станут тратить время и силы на укладывание каждого карандашика в свое деление.

Стоит заметить, что лучше выбирать пенал с молнией, нежели с липучками, ведь отдирая их, ребенок будет создавать шум и отвлекать одноклассников и преподавателя от учебного процесса.

К числу предметов, которые обязательно должны наполнить пенал, стоит отнести:

  • шариковые ручки с синими чернилами (желательно без щелкающей кнопки и с прорезиним корпусом, чтобы не натирались мозоли при письме);
  • твердо-мягкие (HB или ТМ) простые карандаши;
  • точилка с металлическим корпусом и крепко закрепляющимся отсеком для мусора;
  • ластик, который не размазывает, а стирает карандашный след;
  • безопасная линейка без острых углов (не слишком длинная — достаточно 20 сантиметров. Кроме того, необходимо обратить внимание на гравировку и на то, чтобы отчет начинался с «0»).

В основном, первоклассники обучаются по специальным прописям, поэтому проблем с тетрадями в начальной школе обычно не возникает. Однако какое-то количество тетрадей приобрести необходимо. Точнее о численности и видах желательно узнать у классного руководителя. При этом отметим, что десяток тетрадей в клетку и столько же в узкую косую линейку по двенадцать страниц приобрести будет не лишним.

К тетрадям нужно купить обложки и папку. Это поможет приучить ребенка к порядку, а также сохранит детские рукописи в целости. С теми же целями нелишними будут обложки для книг и клеящаяся пленка для прописей нестандартных размеров.

Для уроков изобразительного искусства ребенку необходимо приобрести цветные карандаши (нетоксичные и яркие) и фломастеры, медовую акварель и кисти «Белка» разных размеров, а также стакан-непроливайку. Кроме того, не обойтись без альбома для рисования. Желательно взять два: простенький для рисования карандашами и специальный для акварели, потому что структура листов бумаги для красок отличается — она более плотная, бугристая и не вздыбливается от воды.

Помимо творчества на ИЗО первоклассника ожидают и уроки труда, где пригодится пластилин, двусторонние цветная бумага и картон, ножницы с прорезиненными кольцами и закругленным острием. Вдобавок не забудьте и о клее: желательно брать и клей-карандаш, и ПВА.

Это основной список необходимых покупок для первоклассника, но все приглядевшиеся мелочи вроде закладок, стикеров и блокнотов не будут лишними. Главное помнить, что в первую очередь школьнику должны нравиться его личные вещички, тогда и учеба будет в радость.

Все это вы можете приобрести в магазинах канцелярских и художественных товаров «Канцопт» и «Акварель».

Справка: Магазин «Канцопт» находится по адресу Сургут, Нефтеюганское шоссе, 38 и работает с 13 по 1 сентября, Пн-Пт: с 9.00 до 19.00, Сб: с 10.00 до 18.00, Вс: с 10.00 до 17.00. Далее по обычному графику. Магазин «Акварель» находится по адресу Сургут, ул. Университетская, д.7, работает с 10.00 до 19.00 ежедневно.

Каталог товаров можно посмотреть на сайте магазина www.kanz-opt.ru

Фото: kanz-opt.ru


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:41, просмотров: 177, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Набор первоклассника

Набор первоклассника
Что складывают в портфель сургутские школьники
Анастасия Якупова Сегодня в 14:41
176 0
Для сургутских ларьков 1 сентября наступит дедлайн

Для сургутских ларьков 1 сентября наступит дедлайн

Городские власти пытаются к осени решить проблему торговых павильонов. Последние годы почти все они были нелегальными
Артем Мазнев Сегодня в 13:37
213 0
В сургутской школе №13 закончился капитальный ремонт, который длился целый год

В сургутской школе №13 закончился капитальный ремонт, который длился целый год
В распоряжении учеников оказались не только учебные классы, но и еще кое-что интересненькое
Анастасия Семихатских Сегодня в 12:59
260 2
Средний чек покупок россиян достиг минимума за два года

Средний чек покупок россиян достиг минимума за два года
Но по мнению сургутских экспертов клиенты не стали беднее
Анастасия Якупова 23 августа в 18:57
490 0
О вспышке менингита речи не идет

О вспышке менингита речи не идет
Директо департамента образования Сургута Анна Томазова — о ситуации по карантину в детских садах города
Анна Томазова, директор департамента образования 23 августа в 18:19
526 0
Навскидку не скажу, чем Меркулов запомнился в Сургуте

Навскидку не скажу, чем Меркулов запомнился в Сургуте
Глава города решил, что ему будет комфортнее работать с другим человеком
Ринат Айсин, депутат думы Югры 23 августа в 14:33
848 1
Наши запросы подтолкнули главу Сургута принять это кадровое решение

Наши запросы подтолкнули главу Сургута принять это кадровое решение
Это тоже зона ответственности заместителя по строительству! Он должен их решать. Но люди получают только отписки
Владимир Сысоев, депутат Государственной Думы 23 августа в 13:46
805 1
Та многозадачность, которую требует пост замглавы города, делает эту должность расстрельной

Та многозадачность, которую требует пост замглавы города, делает эту должность расстрельной
Я знаю, что ходят слухи о некоем конфликте Меркулова с сургутскими застройщиками, который и мог стать причиной ухода
Михаил Сердюк, депутат думы Югры 23 августа в 11:54
852 2
Замглавы Сургута Роман Меркулов уволился по собственному желанию

Замглавы Сургута Роман Меркулов уволился по собственному желанию
Чиновник уже оставил рабочее место без двухнедельной отработки
Марина Романова 23 августа в 08:57
1868 10
Александр Сидоров: «Меня смутило, что регионы не взяли слово»

Александр Сидоров: «Меня смутило, что регионы не взяли слово»
Югорский депутат Государственной Думы – о парламентско-общественных слушаниях пенсионной реформы
Маргарита Стройнова 22 августа в 20:34
1239 33
Многодетные семьи Сургутского района вместо земельных участков могут получить деньги

Многодетные семьи Сургутского района вместо земельных участков могут получить деньги
Лилия Сулейманова 22 августа в 17:35
729 1
Депздрав Югры: "Энтеровирусный менингит подтвержден в восьми случаях из 90"

Депздрав Югры: "Энтеровирусный менингит подтвержден в восьми случаях из 90"
Пресс-служба ведомства разослала официальные данные по эпидемическому подъему заболеваемости
Редакция СИА-ПРЕСС 22 августа в 11:40
519 0
В какой бы части света мы ни были, увидев российский флаг, испытываем радостные, теплые чувства и скучаем по дому

В какой бы части света мы ни были, увидев российский флаг, испытываем радостные, теплые чувства и скучаем по дому
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 22 августа в 10:45
428 4
Пятерка по литературе. Топ книг о жизни и любви — от директора НП «Ассоциация бизнес-тренеров Югры «Форсайт» Полины Лебедевой

Пятерка по литературе. Топ книг о жизни и любви — от директора НП «Ассоциация бизнес-тренеров Югры «Форсайт» Полины Лебедевой
Редакция СИА-ПРЕСС 22 августа в 09:10
265 0
Сергей Миронов подверг критике пенсионную реформу

Сергей Миронов подверг критике пенсионную реформу
Редакция СИА-ПРЕСС 21 августа в 17:02
730 1
​Валерий Фадеев заявил, что в деле повышения пенсионного возраста нельзя торопиться

​Валерий Фадеев заявил, что в деле повышения пенсионного возраста нельзя торопиться
Редакция СИА-ПРЕСС 21 августа в 16:55
474 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика