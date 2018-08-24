Грядущие выходные для многих родителей и их детей ознаменуются походом в магазины, ведь традиционно именно в последний уикенд августа происходит масштабная скупка товаров к школе. Мамы и папы приобретают школьную форму и обувь, а также расхватывают с полок магазинов канцелярские товары, от обилия которых ломятся полки.

В выборе рюкзаков и их наполнения информационному порталу siapress.ru помог разобраться директор сургутского магазина канцелярских и художественных товаров «Канцопт» Сергей Кожуркин.

Сам набор первоклассника, в отличие от его стоимости, с годами практически не меняется. И первый товар, который стоит положить в корзину, безусловно, ранец или рюкзак.

На рынке представлено очень много производителей, выбрать лучших из которых не просто. Grizzly, UFO, KITE – российские производители. Продукция которых в последние годы очень выросла в качестве и дизайне. Соответствует всем требованиям современной школьной моде. Представлены рюкзаки Herlitz (немецкий производитель) – присутствуют все коллекции 2018 года. Все ранцы и рюкзаки для 1-3 класса выполнены с жестким каркасом, мягкими широкими лямками, светоотражающими элементами, имеют множество карманов.

Учитывая предполагаемое содержимое (книги, тетради, канцтовары, возможно сменная обувь), нужно выбирать качественные ранцы, обязательно нужно примерить его на ребенка, а также обратить внимание на некоторые важные детали:

по ГОСТу масса пустого ранца не должна превышать 1 кг. При этом вес наполненного детского ранца не должен быть больше 10 процентов массы первоклассника;

ширина портфеля должна быть примерно равна ширине плеч ребенка;

наличие ортопедической спинки повторяет естественный изгиб позвоночника и способствует формированию осанки;

верхний край сумки должен находиться на одной высоте с плечами, а нижний располагаться на уровне поясницы;

идеальная ширина лямок — около четырех сантиметров. По государственным стандартам они должны регулироваться;

большой плюс, если рюкзак сделан из водонепроницаемой ткани с пластиковым дном.

Помимо практичности сумки необходимо обратить внимание и на ее дизайн: здесь главный советчик для родителей — их собственный ребенок. Кстати, по этому принципу стоит выбирать и канцелярские товары для ребенка:

пускай родитель отвечает за функционал и удобство, а школьник — за внешнюю привлекательность.

Ведь именно ему предстоит ежедневно пользоваться всеми этими богатствами. И, например, та же сумка с изображением любимого персонажа мультфильма добавит пару очков в пользу любви к школе.

Рекомендуем вместе с сумкой также приобрести и парочку стильных светоотражающих подвесок или наклеек, так как ученик будет ходить в школу рано утром, задолго до того, как на горизонте появятся первые солнечные лучи. А так называемые фликеры, помогут сделать ребенка более заметным на дороге или во дворе.

Не менее важным атрибут школьной жизни первоклашки является пенал. Здесь разгул фантазии велик, и родителям важно предостеречь ребенка от покупки чего-то непрактичного. Скажем, пенал с отделениями подойдет маленьким аккуратистам, а, предположим, «косметичку» стоит брать тем школьникам, которые вечно спешат и не станут тратить время и силы на укладывание каждого карандашика в свое деление.

Стоит заметить, что лучше выбирать пенал с молнией, нежели с липучками, ведь отдирая их, ребенок будет создавать шум и отвлекать одноклассников и преподавателя от учебного процесса.

К числу предметов, которые обязательно должны наполнить пенал, стоит отнести:

шариковые ручки с синими чернилами (желательно без щелкающей кнопки и с прорезиним корпусом, чтобы не натирались мозоли при письме);

твердо-мягкие (HB или ТМ) простые карандаши;

точилка с металлическим корпусом и крепко закрепляющимся отсеком для мусора;

ластик, который не размазывает, а стирает карандашный след;

безопасная линейка без острых углов (не слишком длинная — достаточно 20 сантиметров. Кроме того, необходимо обратить внимание на гравировку и на то, чтобы отчет начинался с «0»).

В основном, первоклассники обучаются по специальным прописям, поэтому проблем с тетрадями в начальной школе обычно не возникает. Однако какое-то количество тетрадей приобрести необходимо. Точнее о численности и видах желательно узнать у классного руководителя. При этом отметим, что десяток тетрадей в клетку и столько же в узкую косую линейку по двенадцать страниц приобрести будет не лишним.

К тетрадям нужно купить обложки и папку. Это поможет приучить ребенка к порядку, а также сохранит детские рукописи в целости. С теми же целями нелишними будут обложки для книг и клеящаяся пленка для прописей нестандартных размеров.

Для уроков изобразительного искусства ребенку необходимо приобрести цветные карандаши (нетоксичные и яркие) и фломастеры, медовую акварель и кисти «Белка» разных размеров, а также стакан-непроливайку. Кроме того, не обойтись без альбома для рисования. Желательно взять два: простенький для рисования карандашами и специальный для акварели, потому что структура листов бумаги для красок отличается — она более плотная, бугристая и не вздыбливается от воды.

Помимо творчества на ИЗО первоклассника ожидают и уроки труда, где пригодится пластилин, двусторонние цветная бумага и картон, ножницы с прорезиненными кольцами и закругленным острием. Вдобавок не забудьте и о клее: желательно брать и клей-карандаш, и ПВА.

Это основной список необходимых покупок для первоклассника, но все приглядевшиеся мелочи вроде закладок, стикеров и блокнотов не будут лишними. Главное помнить, что в первую очередь школьнику должны нравиться его личные вещички, тогда и учеба будет в радость.

Все это вы можете приобрести в магазинах канцелярских и художественных товаров «Канцопт» и «Акварель».

Справка: Магазин «Канцопт» находится по адресу Сургут, Нефтеюганское шоссе, 38 и работает с 13 по 1 сентября, Пн-Пт: с 9.00 до 19.00, Сб: с 10.00 до 18.00, Вс: с 10.00 до 17.00. Далее по обычному графику. Магазин «Акварель» находится по адресу Сургут, ул. Университетская, д.7, работает с 10.00 до 19.00 ежедневно.

Каталог товаров можно посмотреть на сайте магазина www.kanz-opt.ru

Фото: kanz-opt.ru