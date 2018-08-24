Для сургутских ларьков 1 сентября наступит дедлайн

В сентябре у сургутских владельцев ларьков случится дедлайн. Администрация Сургута закончит принимать заявки на размещение торговых объектов на муниципальной земле.

Бизнесу предстоит работать по новым правилам, которые были сформированы в последние полгода согласительной комиссией, состоящей из предпринимателей и городских чиновников. Портал siapress.ru решил выяснить, как владельцы нестационарных торговых объектов (НТО) относятся к изменениям их взаимоотношений с сургутской администрацией, и что думают сами авторы новых правил размещения ларьков о текущей ситуации в городе.

Сменили статус

Все началось еще в 2015 году, когда изменения принципов аренды муниципальной земли сделало ларечный бизнес в Сургуте нелегальным. С того момента предприниматели и чиновники администрации пытались выработать новые правила работы и вернуть этот рынок в правовое поле. Дело двигалось медленно из-за недоверия между сторонами. Иногда ситуация доходила до прямого конфликта, как это произошло в феврале нынешнего года, о чем подробно писал наш портал.

Тогда, напомним, владельцы ларьков были недовольны той версией правил, которую представили чиновники. После этого, в течение нескольких месяцев согласительная комиссия вырабатывала компромиссный вариант документа. Новые правила размещения НТО в городе заработали в июне. Но документ помог решить вопросы только части ларечного бизнес-сообщества. А именно – уже действующих торговых павильонов. Изменился и принцип отношений между предпринимателями и администрацией. Теперь они заключают договор не об аренде земли, а о размещении торгового павильона.

«Для тех НТО, кто уже находился в нашей схеме размещения, крайний срок подачи заявки был 29 июня. С ними работа идет по упрощенной схеме – они получают право на размещение без аукциона. – рассказала siapress замглавы Сургута Анна Шерстнева. – А вот те, кто только хочет поставить свой ларек, действительно могут подавать свои заявки до 1 сентября. Но им придется подождать, когда будут объявлены даты проведения аукционов. А это случится только после того, как будет сформирована новая схема размещения НТО в городе. Ожидаем, что это произойдет в декабре».

Навстречу торговле

По информации, предоставленной администрацией города, на данный момент уже заключено 77 договоров на размещение ларьков сроком на пять лет. В работе находится еще 152 заявления от предпринимателей. Муниципалитет заключит соглашение о размещении только после проверок: соответствует ли внешней вид ларька утвержденным требованиям, нет ли у предпринимателя задолженности по налогам и по аренде за прошлый период. При этом в администрации уверены, что в вопросе требований к НТО они пошли навстречу предпринимателям.

Фото: пресс-служба администрации Сургута

«В решении вопросов размещения НТО администрация города рассмотрела все предложения согласительной комиссии. Нам удалось: сохранить преемственность ранее принятых решений, вернуть в правовое поле предпринимателей, заключив с ними договоры на размещение НТО сроком до 5 лет и получить доход в бюджет города – плату за размещение. – рассказывает заместитель начальника управления экономики и стратегического планирования Дарья Гаврикова. – Учитывая необходимость приведение объектов НТО в соответствие с новыми требованиями, плата за размещение была существенно снижена, и предприниматели вложили деньги в реконструкцию и обновление своих объектов».

Моя остановка

Сложнее ситуация с ларьками на остановках общественного транспорта. На данный момент заключено лишь 34 договора на размещение, при 27 отказах. Всего на остановках Сургута около ста коммерческих павильонов. По словам начальника дорожно-транспортного управления Игоря Газизова, малое количество договоров может быть связано с тем, что многие торговые павильоны установлены нелегально.

«У нас таких павильонов сейчас около 50 штук. Они могут стоять по 20 лет и их владельцы не ничего не делали в период 2013-2015 годов, когда действовали договоры аренды земельных участков, чтобы обновить свои НТО и привести их в приемлемый вид. Либо эти ларьки вообще стояли без каких-либо документов», – пояснил Игорь Газизов.

В дальнейшем в администрации собираются запустить процесс ликвидации павильонов, установленных нелегально или не соответствующих новым требованиям. То, что судебные процессы могут сильно затянуть процесс сноса НТО, руководство города не пугает. На Энгельса 8 уверены, что у предпринимателей было достаточно времени на решение всех своих проблем, и готовы сами обращаться в суд.

Деньги за легальность

Часть предпринимателей поддерживает новые правила и выполняют все требования чиновников. Так владелец обувной мастерской Ваник Егшатян уже подписал соглашение с администрацией. По его словам, для выполнения всех требований пришлось потратить деньги, но это стало для него не слишком обременительно.

Фото: пресс-служба администрации Сургута

«Если в феврале на исполнение всех требований к внешнему виду НТО требовалось потратить 500 тысяч рублей, то сейчас эта сумма сократилась в пять раз. Да, пришлось потратиться, но мне и самому приятно, что мой павильон стал выглядеть опрятно. Конечно выросла арендная плата – у меня, например, с трех тысяч до 15 тысяч рублей в год – но это небольшая сумма за возможность пять лет спокойно работать, зная, что у тебя все законно», – поделился Ваник Егшатян с корреспондентом siapress.ru.

«Что с нами будет дальше?»

Есть, однако среди предпринимателей и те, у кого новые правила вызывают опасения. В частности, уже подписанный договор с предпринимателем может быть расторгнуть после проверки администрации, по мнению председателя Ассоциации частных предпринимателей Сургута и Сургутского района Леонида Тарабанова дает чиновникам возможность безосновательно закрывать НТО.

«В этих правилах есть интересный момент. Администрация сначала подписывает договор с предпринимателем, а потом в течение двух месяцев проводит проверку НТО, по результатам которой может расторгнуть уже заключенное соглашение, если им что-то не понравится. При этом исчерпывающих причин и принципов в самом документе не прописано. В результате предпринимателям выкручивают руки по любым поводам. – рассказывает Леонид Тарабанов. – Что-то они могут привести в порядок на своем объекте, а что-то они сделать просто не в состоянии и на основании этого администрация расторгает договор.

Больше того, те устные соглашения, которые были заключены во время работы согласительной комиссии, сейчас просто игнорируются. Например, администрация обещала, что для остановочных павильонов будут применять льготный тариф на размещение, но сейчас об этом просто забыли. Уже сейчас многие владельцы НТО обращаются ко мне и спрашивают: “Что с нами будет дальше?” Мы не для того два года назад инициировали разработку новых правил, чтобы над предпринимателями так издевались».

Нынешняя попытка сургутских чиновников привести в порядок городские НТО, расположенные на муниципальной земле, может стать успешной, но и она осложняется традиционной для российской бюрократии болезнью – несогласованность действий и постановлений различных служб.Именно по этой причине в подвешенном состоянии оказалась дюжина торговых павильонов на улице Профсоюзов. Во время проверки администрацией выяснилось, что эти НТО попадают в охранную зону ЛЭП, при том, что до 2015 года они располагались вполне законно. Подробнее читайте об этой ситуации в ближайшее время на siapress.ru.