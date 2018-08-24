В сургутской школе №13 закончился капитальный ремонт, который длился целый год

С 1 сентября в Сургуте заработает первая технологическая школа, которая объединит в себе сразу два учебных заведения: школы №13 и №38, расположенные в 25 микрорайоне.

В 13 школе весь последний год велся капитальный ремонт, который наконец подошел к своему логическому завершению. Проделанную работу оценила лично губернатор Югры Наталья Комарова в ходе своего рабочего визита в Сургут.

Посмотреть действительно было на что: школа преобразилась до неузнаваемости. Из типичного здания с ничем не примечательными учебными классами ее превратили в современное учебное заведение, соответствующее всем требованиям нынешней системы образования.

Например, огромное внимание уделили детям с ограниченными возможностями здоровья. Для них установлен специальный пандус, в коридорах проложена тактильная плитка (и лежит она правильно, а не кусками), оборудованы отдельные туалетные комнаты.

Для безопасности учащихся и спокойствия их родителей в школе озаботились внедрением специальной системы безопасности. Вход в здание — строго по пропускам, которые выдают на монитор проверяющему краткую информацию о владельце карты.

В школу завезли очень удобную, многофункциональную мебель, которую благодаря ее легкости можно перемещать прямо во время урока, организуя учебные группы.

Подрядчик, а им выступил ООО «Сургутстройцентр», вложил в капремонт 114 миллионов рублей. Немалая часть этих денег пошла на закупку специального оборудования для школьного кванториума, который включает в себя несколько составляющих. Например, лабораторию робототехники, технологическую и нано-лаборатории.

Так как в 25 микрорайоне уже имеется городской кванториум (в районе ЖК "Возрождение"), представители 13 школы наладили с ним контакт и пришли к идее, что первостепенные, начальные знания учащиеся школы будут получать базе родного технопарка, а уж если они в будущем захотят продолжить обучение, то смогут перейти в "большой" кванториум.

Еще в 13 школе имеется планетарий. Для него даже приобрели два телескопа: один для наблюдения за небом из помещений и один — для полевых условий.

Кстати, рядом с планетарием имеется отдельный вход в здание, что позволит без лишней суеты приводить туда на занятия детей из близлежащих детских садов.

Что еще вместили в школьные кабинеты? Студию дизайна и класс финансовой грамотности, в котором, помимо прочего, детям будут преподавать основы предпринимательской деятельности. Для этого школа уже выстроила отношения со Сбербанком и Торгово-промышленной палатой России.

Благодаря ремонту мощность здания увеличилась на 75 мест. Этого удалось достичь после перепрофилирования в учебные классы методических кабинетов, лекционных и хореографических залов. Общественная приемка школы состоится 30 августа.

Всего с 1 сентября после реорганизации двух учреждений в новом МБОУ «Сургутская технологическая школа» смогут учиться в две смены 2800 школьников.