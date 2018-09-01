Для шести тысяч сургутских первоклассников сегодняшний день очень волнительный

Уважаемые сургутяне!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! Это особый праздник, отправная точка, с которой начинается увлекательное путешествие во взрослую жизнь, открывается новая глава личной истории, берет старт новая – школьная пора жизни. Этот день давно уже стал для миллионов россиян символом добрых начинаний и свершений.

Для шести тысяч сургутских первоклассников, которым сегодня предстоит открыть дверь в мир знаний, этот день очень волнительный: все для них впервые – школьные звонки, уроки и перемены, а для двух тысяч одиннадцатиклассников этот год выпускной: совсем немного и сегодняшние старшеклассники станут выпускниками, но годы, проведенные в школе, навсегда останутся в их памяти как самое светлое и доброе время!

Желаю ученикам, родителям и учителям успешного учебного года, терпения, новых открытий и успехов в учебе!