Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

Сегодня – ваш профессиональный праздник, и я от всей души поздравляю вас!

Более полувека прошло с того момента, когда первый фонтан нефти, вырвавшийся из недр земли, ознаменовал начало нового этапа в развитии Западной Сибири – земли, которая для всех стала малой родиной. Менялись политические и экономические климаты в стране, но именно черное золото и голубое топливо помогли всем нам выстоять, развиваться нашей стране и стать великой державой!

Ваш труд, уважаемые нефтяники и газовики - в хоре работающих двигателей легковых автомобилей, локомотивов, лайнеров. Он везде и во всем. Сегодняшнюю жизнь невозможно представить без вас. Казалось бы, современные технологии и разработки уже теснят человеческий труд, но не в этой отрасли. Ничто не заменит ценного опыта и высокого профессионализма специалистов нефтяной и газовой промышленности.

Отдельные слова благодарности всем ветеранам за их самоотверженность, самоотдачу и отвагу, которые они проявили в начале пути – в период зарождения и становления всего нефтегазового комплекса.

С праздником! Желаю вам долгих, счастливых лет! Здоровья, успехов и исполнения самых смелых планов!