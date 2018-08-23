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Средний чек покупок россиян достиг минимума за два года

Но по мнению сургутских экспертов клиенты не стали беднее

Индекс среднего чека в России за прошлый месяц составил 496 рублей. Такие данные предоставил исследовательский холдинг Romir. Снижение по сравнению с июнем составило 3,3 процента или 17 рублей. Стоит отметить, что падение показателя продолжается в течение четырех месяцев, и столь низкого значения индекс не достигал уже более двух лет — с марта 2016 года. Тогда значение составило 493 рубля.

Ситуация по стране разная, однако рост произошел только в одном федеральном округе — Северо-Кавказском. Здесь чек увеличился на 92 рубля — 15 процентов. Это можно объяснить ростом доли туристов в регионе, где основная часть товаров привозная (а значит и дорогая). В другой курортной части страны — Южном федеральном округе средний чек составил 423 рубля, показав снижение на 7,6 процента. Скорее всего, жители региона взрастили урожай и, благодаря этому, экономят на продуктах питания.

В Уральском федеральном округе, к которому относится и Югра, индекс остановился на значении 436 рублей, а снижение составило 1,8 процента.

Потребители предполагают, что падение может означать снижение покупательной способности. Иначе говоря — обеднение клиентов, за которым логично следует экономия на покупках. Еще одной из версий стало снижение цен на товары.

Сургутские ритейлеры пояснили корреспонденту портала siapress.ru, почему происходит снижение среднего чека.

Заместитель директора одного из гипермаркетов «Окей» в Сургуте Артур Сагитов отметил, что тенденция может быть связана со сменой сезона и соответствующими акциями, проходящими во всех торговых точках.

Оканчивается летний сезон, и проходят распродажи летних товаров: одежды и обуви, дачных принадлежностей

, — пояснил Сагитов. Также замдиректора дополнил, что в летний период югорчане уезжают в длительные отпуска, и происходит серьезный спад количества покупателей.

Генеральный директор ОАО «Мясокомбинат Сургутский» Александр Лозинский посчитал неправильным утверждать, что сургутяне начали экономить на продуктах питания, объяснив рост среднего чека оттоком покупателей из округа. «Покупателей в летние месяцы в наших магазинах значительно меньше – город пустеет, люди в отпусках, дети на каникулах.

Едоков меньше. Если в обычные месяцы среднее количество покупателей на одну торговую точку достигает одной тысячи человек, то в начале и середине лета – 200-300

, — заявил эксперт. — Нельзя также говорить, что наши покупатели «Свинине Михайловской» или сервелату «Ореховый» стали массово предпочитать обычную вареную колбасу. У нас и ливерная колбаса пользуется хорошим спросом, покупатель есть у каждого товара».

Касательно августа Лозинский отметил, что в семьях на предшкольный период меняется соотношение доходов и расходов. «У большинства горожан просто изменились приоритеты в расходной части. Объясню проще: в моей семье 9 детей (имею в виду внуков и правнуков). Они вернулись домой из отпусков изрядно подросшими. Их надо переодеть-переобуть, большинство еще и собрать в школу. Буду ли я покупать деликатесы? Наверное, нет. Сперва закрою первоочередные задачи», — объясняет гендиректор.

В сургутской сети супермаркетов «Гастроном Престиж» рассказали, что вообще не заметили снижения индекса, и снижения цен на товары также не произошло.

Фото: kto-chto-gde.ru


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Сегодня в 18:57, просмотров: 81, комментариев: 0


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