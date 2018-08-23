Ситуация в детских садах находится под контролем

На прошлой неделе стало известно о том, что несколько дошкольных образовательных учреждений города закрылись на карантин по менингиту. Какие-то — полностью, какие-то лишь частично. Директор департамента образования Сургута Анна Томазова прокомментировала ситуацию порталу siapress.ru.

На сегодняшний день приостановлен образовательный процесс в трех дошкольных учреждениях. Это ограничительные мероприятия с целью предупреждения распространения заболевания. Ни о какой вспышке речи не идет. Это, как дают комментарии специалисты и Роспотребнадзора, и департамента здравоохранения, ежегодная сезонная, к сожалению, ситуация. Поэтому в дошкольных учреждениях, если выявляется заболевание с энтеровирусной инфекцией, то или группа приостанавливает работу, или в целом детский сад. В зависимости от числа детей, у которых подтверждено заболевание. Поэтому там, где один ребенок заболел, закрыта группа на карантин, если два или три ребенка, то приостановлен образовательный процесс во всем учреждении. Повторю, что это ежегодная ситуация, контролируемая.