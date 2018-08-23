Навскидку не скажу, чем Меркулов запомнился в Сургуте

Утром 23 августа стало известно, что администрацию Сургута внезапно покидает заместитель главы города Роман Меркулов. Портал siapress.ru узнал, что о работе теперь уже бывшего городского чиновника думают политики и застройщики Сургута.

Глава города сам выбирает с кем ему удобно работать, и кто выполняет его поручения, а кто нет. Мы в свою очередь работаем с теми сотрудниками, которых он выбрал. И это не только Роман Меркулов, в администрации есть и другие сотрудники. Со всеми у нас сформировались нормальные отношения. На наши обращения мы получаем иногда положительные, иногда отрицательные ответы, в этом нет ничего необычного, таков рабочий процесс.

Глава Сургута решил, что ему будет комфортнее работать с другим человеком. При этом мне неизвестно о каких-то конфликтах Меркулова с кем-либо в городе. Человек работал недолго, поэтому навскидку не скажу, чем он запомнился в Сургуте. Во всяком случае у меня не было возможности в достаточной степени оценить результаты его работы.