Наши запросы подтолкнули главу Сургута принять это кадровое решение

Мы всегда выступали за то, чтобы чиновниками работали люди ответственные и профессиональные. И они всегда должны слышать население – вопросы и проблемы, которые оно излагает. Если человек не справляется со своей работой – он должен подумать, на своем ли месте вообще он находится. Я имею в виду скандалы, такие как с Сургутским ботаническим садом в районе реки Сайма – практически охраняемой зоной, уникальным объектом. Или ситуация с сургутскими дворами. Вчера побывал в детском садике «Веснушка». Мне стыдно, что городские власти за 27 лет не смогли провести нормальную дорогу к этому садику. Но самое страшное, что рядом с ним находится заброшенный объект незавершенного строительства, из которого торчат прутья и колья и который опасен для жизни, но толком даже не огорожен. Там дети играют! Мы ждем, когда случится непоправимое? А это тоже зона ответственности заместителя по строительству! Он должен их решать. Но люди получают только отписки – тут проектируем, там межуем, а это земля не наша.

Я считаю, что в том числе и наши депутатские запросы в рамках парламентского контроля подтолкнули главу Сургута Вадима Шувалова принять это кадровое решение.