Та многозадачность, которую требует пост замглавы города, делает эту должность расстрельной

Утром 23 августа стало известно, что администрацию Сургута внезапно покидает заместитель главы города Роман Меркулов. Портал siapress.ru узнал, что о работе теперь уже бывшего городского чиновника думают политики и застройщики Сургута.

У меня сложились нормальные рабочие отношения с Романом Меркуловым, никаких претензий к его деятельности на посту заместителя главы города я предъявить не могу. Причины увольнения? Я знаю, что ходят слухи о некоем конфликте Меркулова с сургутскими застройщиками, который и мог стать причиной ухода. Но на мой взгляд, эти слухи распространяют те застройщики, которые саботируют строительную сферу Сургута. На мой взгляд, та многозадачность, которую требует пост замглавы, делает эту должность расстрельной.