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Замглавы Сургута Роман Меркулов уволился по собственному желанию

Чиновник уже оставил рабочее место без двухнедельной отработки

Замглавы Сургута Роман Меркулов
Замглавы Сургута Роман Меркулов

Строительная отрасль Сургута с сегодняшнего осталась без курирующего зама главы в городской администрации. Замглавы Сургута Роман Меркулов накануне написал заявление на увольнение по собственному желанию. Как рассказал siapress источник в администрации Сургута, Вадим Шувалов подписал документ без требования двухнедельной отработки.

Москвич Роман Меркулов пришел в администрацию полтора года назад - в мае 2017 года. Редакция siapress пыталась выяснить, обладает ли приглашенный специалист необходимыми для должности замглавы экономической столицы нефтяного региона компетенциями, но внятных подтверждений не нашла.

Кого глава Сургута Вадим Шувалов назначит на вакансию зама, даже с приставкой врио, вопрос пока открытый. В прошлый раз - после ухода с должности Александра Шатунова, кстати, также москвича, обязанности куратора строительной отрасли исполнял долгожитель строительного департамента администрации Сургута Алексей Усов (директор департамента строительства - главный архитектор). В этот раз предложения "прикрыть амбразуру" ему пока не поступало.


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Сегодня в 08:57, просмотров: 1111, комментариев: 10


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Комментарии:
Костромич Ильич
не нравится
Сегодня в 10:41
Очень жаль! Грамотный специалист! А то, что вы подтверждений не нашли, так это не значит, что компетенций нет.
Флудер
не нравится
Сегодня в 11:03
Да, это действительно потеря для города. При нём всё зашевелилось, вышло из оцепенения. Городок на Сайме, спортивные площадки во дворах... Человек реально работал сам и заставлял работать других.
Редакция СИА-ПРЕСС Флудер
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Сегодня в 11:45
подтверждений не нашли на момент назначения. сейчас собираем мнения по итогам деятельности. Кстати, спасибо за ваше
Флудер Редакция СИА-ПРЕСС
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Сегодня в 11:54
Бассейн 50-метровый тоже он "допинал". Так бы неизвестно, сколько ещё стоял.
Сергей Б
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Сегодня в 12:30
Вот щас как выяснится, что компетенции были...
xruwa86
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Сегодня в 14:26
Ох неспроста товарищ по собственному собрался.....видимо, нечто грандиозное намечается! ".....Редакция siapress пыталась выяснить, обладает ли приглашенный специалист необходимыми для должности замглавы экономической столицы нефтяного региона компетенциями, но внятных подтверждений не нашла....." думаю такая информация должна быть в открытом доступе, дабы не устраивать расследования. Мутненько как-то.......
Мономах
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Сегодня в 14:38
После Сурлевича на этой должности люди появлялись и исчезали как тени в полдень ! Даже профессиональный строитель Сафиоллин не решился занять эту должность! Тенью с кличкой "иванов" прикрылся! А вот интересно было бы Главе предложить этот пост многочисленным строителям-активистам любящим покритиковать : Барсов, Ганин , Сторожук ? А Кандаков Мл. Так вообще находка! Хватит уже возить сюда какой- то зоопарк ! Они пока поймут что здесь не пампасы с индейцами , а самый крупный населенный пункт от Тюмени до Красноярска (!) уже глядишь год-полтора пролетело! А потом как всегда: Ну не шмоглааа....! И опять сказка про белого бычка!
Сергей Б Мономах
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Сегодня в 14:58
Барсов нынче без дела болтается. Но опять же, его нынешнея партейная принадлежность не соответствует. Из списка получается только Кандаков. Ты, чё Мономах сурьезно? Он же сразу 100 этажный небоскреб фигарить начнет.
пророк
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Сегодня в 15:04
воду налили на засланного казачка. здесь хоть научили что и как надо. не много ли чести. ставить годовую задачу на выполнение за 3 мес - конечно очень грамотный..
Флудер пророк
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Сегодня в 15:20
Если по принципу "работы на год поэтому будем приступать только месяцев через 7-8" то как иначе? Ёж птица гордая - пока не пнёшь не полетит.

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Мнения

Навскидку не скажу, чем Меркулов запомнился в Сургуте

Навскидку не скажу, чем Меркулов запомнился в Сургуте
Глава города решил, что ему будет комфортнее работать с другим человеком
Ринат Айсин, депутат думы Югры Сегодня в 14:33
144 0
Наши запросы подтолкнули главу Сургута принять это кадровое решение

Наши запросы подтолкнули главу Сургута принять это кадровое решение
Это тоже зона ответственности заместителя по строительству! Он должен их решать. Но люди получают только отписки
Владимир Сысоев, депутат Государственной Думы Сегодня в 13:46
203 1
Та многозадачность, которую требует пост замглавы города, делает эту должность расстрельной

Та многозадачность, которую требует пост замглавы города, делает эту должность расстрельной
Я знаю, что ходят слухи о некоем конфликте Меркулова с сургутскими застройщиками, который и мог стать причиной ухода
Михаил Сердюк, депутат думы Югры Сегодня в 11:54
312 2
Замглавы Сургута Роман Меркулов уволился по собственному желанию

Замглавы Сургута Роман Меркулов уволился по собственному желанию
Чиновник уже оставил рабочее место без двухнедельной отработки
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