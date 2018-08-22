Депздрав Югры: "Энтеровирусный менингит подтвержден в восьми случаях из 90"

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре наблюдается ежегодный эпидемический сезонный подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями, в число которых входит и энтеровирусная инфекция. По информации, имеющейся у Депздрава Югры, с учетом данных медицинских организаций города Сургута, в период эпидемического подъема заболеваемости с 25 июня 2018 года по 20 августа 2018 года за медицинской помощью обратилось 90 человек, которым предварительно диагностирована энтеровирусная инфекция различной этиологии. Из них у 22 заболевших диагноз не подтвердился,

в 47 случаях была выявлена вирусная инфекция, из них в 8 случаях подтвержден энтеровирусный менингит.

Все 8 пациентов прошли полный курс лечения, трое из них продолжают получать стационарное лечение. За эпидсезон сложных случаев не зарегистрировано, система здравоохранения справляется с лечением данных заболеваний.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 242 случая подтверждённой энтеровирусной инфекции (в настоящий период 2018 года – 47 сл.).

Стоит заметить, что текущий период эпидемического подъема заболеваемости еще не закончен.

Депздрав предупреждает о необходимости соблюдения правил гигиены при посещении общественных мест, курортов так как основной путь заражения подобными инфекциями – контактный.

В текущий эпидсезон среди заболевших определяются вирусы Коксаки В4 и ECHO 14, вызывающие менингит. Параллельно циркулируют энтеровирусы А 16 и А 10, вызывающие малые формы болезни (фарингиты, экзантемы, стоматиты).

Между тем, на сегодняшний день в Сургуте из-за вспышки инфекции карантин объявлен в семи детских садах. Так д/с «Лесная сказка» не будет работать до 27 августа, а «Колокольчик» — до 29. В третьем учреждении закрыт один корпус, еще в четырех садах детей не принимают в отдельные группы.

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