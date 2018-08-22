​Форменное безобразие

В России на протяжении долгого времени ведутся дискуссии о необходимости введения школьной формы. В последнее время многие образовательные учреждения решили пойти по пути наименьшего сопротивления и ввели вместо целого комплекта один обязательный для всех элемент одежды. Например, я, будучи ученицей, застала то время, когда всех нас заставили носить одинаковые жилеты. До этого момента в уставе школы был прописан только деловой стиль, подразумевавший однотонные блузы и рубашки пастельных тонов, а также классические брюки и юбки строго определенной длины.

Отмечу, что мои школьные товарищи всегда исправно (но, может быть, неохотно) выполняли предъявленные к ним требования. Ну или отправлялись домой переодеваться.

Однако вернемся к жилету. Его шили в определенном ателье, изготовление занимало около двух месяцев, а стоимость составляла примерно три тысячи рублей. Шесть лет назад приобретение одной единственной жилетки сомнительного вида и качества приводило родителей, мягко говоря, в замешательство. Но правила нужно было выполнять.

Спустя месяц ежедневной носки пуговицы теряли всю позолоту, а на ткани постоянно появлялись катышки. Помимо этого, в школе почти весь учебный год было жарко, и, соответственно, теплый (хотя даже и не шерстяной) жилет добавлял ученикам дискомфорта.

Сейчас вопрос школьной формы приобретает федеральные масштабы. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выдвинул предложение об установке единой цены на одежду для школьников: «Ограничить цену тремя тысячами рублей; для старших классов, может быть, четырьмя тысячами, но чтобы делали из хорошего материала, который можно было бы проносить как минимум полгода-год. Обязательно нужно актом Российской Федерации установить производителя: российские фабрики».

Для меня остается большим вопросом, как будет соотноситься цена и качество, и будут ли учтены интересы самих учеников, которым эту форму придется носить круглый год.

По словам Чернышова, главная цель единой формы — стереть социальное расслоение в классной среде.

Если школьники одеты одинаково, нет вопроса, связанного с тем, у кого что лучше,

— пояснил он. Правда, за рубежом считают иначе.

Научный сотрудник и исследователь системы образования Финляндии Паси Силандер объяснил журналистам Sputnik, что в Финляндии школьная форма не является обязательным элементом системы образования. Там главное — чтобы детская одежда была удобной. Также иностранный эксперт рассказал, что в их стране исключено даже обсуждение формы, потому что каждый человек — индивидуальность. «Дело в том, что та одежда, которую вы носите — это ваша собственная идентификация, это то, как вы себя видите. В случае, если вы чувствуете себя удобно в том, что вы носите, вы гораздо лучше воспринимаете информацию. Униформа может быть неудобной, может вас полнить, и вы постоянно будете думать об этом, что на самом деле не очень хорошо», — заявил Силандер.

Стоит сказать, что финские школьники регулярно демонстрируют самые высокие баллы в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся PISA.

Но даже если принимать необходимость школьной одежды в России как некую константу, нужно помнить, что даже единая форма может (и даже должна) быть красивой.

Например, в Южной Корее, где дети уходят в школу рано утром, а возвращаются поздним вечером, дресс-код обязателен, но выглядит он респектабельно и стильно. Более того,форма у корейцев остается популярной и в качестве повседневной одежды, а также в среде знаменитостей.

Фото: Korean Broadcasting System

Похожая ситуация и в Японии. Кстати, школьная форма часто появляется в кино и мультфильмах и завоевывает популярность среди подростков даже в России.

Фото: relook.ru

А так выглядят младшие школьники в Сирии. 12 лет назад в стране решили шить форму из трех цветов — синего, серого и розового — в знак желания установить мир на Ближнем Востоке. Поэтому здесь ребята ходят в длинных пиджаках ярко-синего цвета.

Фото: mel.fm

А форма в Великобритании считается самой удобной и элегантной в мире.

Фото: huffingtonpost.co.uk

Не стоит забывать и о родном опыте. Школьники СССР носили всем хорошо знакомую единую форму. Судя по рассказам, она не отличалась удобством, но при этом нельзя отрицать, что девичьи платья выглядели симпатично.

Фото: dubikvit

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