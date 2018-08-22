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Пятерка по литературе. Топ книг о жизни и любви — директора НП «Ассоциация бизнес-тренеров Югры «Форсайт» Полины Лебедевой

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях. Сегодня о своих любимых книгах рассказывает директор НП «Ассоциация бизнес-тренеров Югры «Форсайт» Полина Лебедева:

1. Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»:

:

«Это книга, которая давно распалась на цитаты. А цитаты — это пароли. Говоришь фразу, и если собеседник узнал произведение, отреагировал положительно, значит, свой человек».

2. Габриэль Гарсиа Маркес «100 лет одиночества»:

«В свое время эта книга перевернула мое сознание и восприятие мира. Жизнь разделилась на до и после».

3. Иван Ефремов «Таис Афинская»:

«Я подростком ее прочитала. Неизгладимое впечатление. Я полюбила историю, особенно меня заинтересовал А. Македонский. И еще, что важно, я получила подтверждение, что не все женщины обязаны быть домохозяйками, есть женщины — боевые подруги. И это нормально. Они тоже имеют право на существование, они прекрасны в своих проявлениях».

4. Габриэль Гарсиа Маркес «Любовь во время чумы»:


 «Я узнала, что любовь — это не подростковая лихорадка, бунт гормонов, вспышка безумия. Это чувство, которое может зреть годами. Любовь взрослых людей не менее прекрасна, чем у юных».

5. Льюис Кэролл «Алиса в стране чудес»:

«Это для меня сборник принципов жизни. Как только чувствую, что рутина засосала, всерьез поверила в проблемы, тут же достаю эту книгу».


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Сегодня в 09:10, просмотров: 70, комментариев: 0


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