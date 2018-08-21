Сергей Миронов подверг критике пенсионную реформу

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов поблагодарил Вячеслава Володина за идею провести подобное широкое обсуждение пенсионной реформы: «До сих пор мы не видели, чтобы на одной площадке граждане, депутаты, представители власти говорили, обсуждали эту очень больную для наших граждан проблему». При этом он выступил с критикой предлагаемых изменений в пенсионное законодательство, в том числе в части повышения пенсионного возраста для женщин: «Давайте по итогам слушаний создадим специальную рабочую группу. Задача – структурировать все предложения».

(Напоминаем, что прямо сейчас проходят парламентско-общественные слушания по совершенствованию пенсионного законодательства. Ведется текстовая трансляция)