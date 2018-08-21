​Валерий Фадеев заявил, что в деле повышения пенсионного возраста нельзя торопиться

Валерий Фадеев заявил, что предложение о повышении возраста выхода на пенсию для женщин до 63 лет – это «перебор», и коллеги в регионах также выступают против этого. График повышения пенсионного возраста он также считает «слишком быстрым»: «Давайте все‑таки сделаем медленнее: год за два. Куда спешить? Президент сказал, что у нас пять-семь лет есть, финансовое состояние страны нормальное, у нас есть время».

(Напоминаем, что прямо сейчас проходят парламентско-общественные слушания по совершенствованию пенсионного законодательства. Ведется текстовая трансляция)