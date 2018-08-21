Геннадий Зюганов высказался против повышения пенсионного возраста для женщин

Геннадий Зюганов выступил с критикой обсуждаемого законопроекта и его основных положений. В частности, он выступил против повышения пенсионного возраста для женщин. Он также призвал срочно заняться реализацией Послания Президента Федеральному Собранию в части повышения качества жизни населения.

Напоминаем, что прямо сейчас ведутся парламентско-общественные слушания по совершенствованию пенсионного законодательства. Ведется текстовая трансляция.