Предложение Турчака отменить все пенсионные льготы для депутатов и сенаторов абсолютно популистское по духу. Даже если такое решение будет принято, то эффект от него будет мизерным.

То же самое касается и других предложений, которые внесли на партийном съезде «Единой России»: сохранить все льготы для населения на текущем уровне (55-60 лет), сокращение стажа для досрочного выхода на пенсию до 37 для женщин и до 42 лет для мужчин. Такие меры будут иметь минимальное влияние на экономику и, по сути, скрывают за собой истинный смысл пенсионной реформы – отъем денег у населения.

Вообще, такие предложения наглядно демонстрируют несколько важных вещей. Первое – они показали, что живут по совершенно другим законам, в том числе финансовым. Они это признали, когда начали говорить о своих пенсиях. Вольно или невольно, они назвали себя «высшей кастой», элитой, «не такими как все».Получилось саморазоблачение.

Второе – они побоялись тронуть льготников из числа военных и силовиков. Им стало страшно, потому что это их защита и опора. Сама мысль подорвать эту опору вызывает у них панику.

Третье – они готовы обсуждать то, как отбирать деньги у людей, а не как развивать экономику. При том, что корень всех проблем лежит как раз в экономике, а не в пенсионном возрасте. Подъем ВВП на полпроцента решает проблему пенсионного возраста практически мгновенно.

И, наконец, последнее. Они не хотят реформировать пенсионный фонд, то есть переход на систему, в которой каждый человек формирует свои пенсионные накопления самостоятельно. Они этого делать не хотят, а значит воровство денег из Пенсионного фонда продолжится. Не знаю в каких размерах, но подозреваю, что в немаленьких.

Каким образом пенсионная система должна быть устроена? Я делаю отчисления и вижу, сколько у меня накоплено на моем пенсионном счете. В Сингапуре, в США и во многих других странах система таким образом и функционирует. Вы сейчас знаете, сколько денег на вашем пенсионном счете? Нет, и я тоже не знаю. Я, например, перевел в ПФР за все время, скажем, 20 миллионов рублей. Где эти деньги? Сколько я буду получать? Я не представляю.

К третьему чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста какие-то изменения в текст документа внесут, но лучше от этих изменений не станет. Идеология отъема денег у людей все равно сохранится.