​Синдром обмякшей руки

Не успел народ отойти от очередной новости про уголовную статью за репост, как силовики взялись за паренька, который «унижал человеческое достоинство ватников».

Раньше выражение «за тобой уже выехали» было всего лишь дурацкой шуткой, сказанной в дружеском трепе. Теперь это правда жизни. Все чаще под постами — комментарии о 1937 годе.

Запугивание проходит удачно. ИМХО порастает мхом.

Люди нынче десять раз подумают, прежде чем вякнуть в сторону власти или религии.

Но, как повелось, после работы тянет расслабиться за компьютерным серфингом. И вот, вы листаете новостные ленты соцсетей, смотрите на провокационные заголовки, пульсирующие в унисон с усталым натруженным сердцем и тревожными мыслями. Улыбаетесь ироничным карикатурам и даже собираетесь поделиться шуткой про дороги в России или про стоимость часов патриарха у себя на странице, но… внезапно рука становится мягкой и безвольной.

«Оно тебе надо?» — блеет внутренний голос. Неееет, не надо, соглашаетесь вы.

«А не сохранял ли ты чего-нибудь непозволительно чернушного у себя в скрытых фотографиях? Может быть, кадр из особенно дерзкой серии «Южного Парка»? Посмотри внимательнее», — продолжает голос. Вы ни с того ни с сего судорожно проверяете свои картинки. Кажется, все в порядке. Там только селфи, пьянки с друзьями и пейзажи из путешествий.

Вы продолжаете листать новости.

«Не оскорбит ли кого-нибудь перепост дебатов атеистов и креационистов?» — не умолкает внутренний ссыкун.

Но внезапно обмякшая рука становится уверенной и твердой.

Вот оно, черт побери!

Вы по-деловому и буднично делитесь у себя на странице фотографией с котиком, который запачкал усы в молоке и смешно танцует. С чувством выполненного долга и счастливой улыбкой вы идете спать.

Спокойной ночи.