16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  67,1783   EUR  77,3491  

​Синдром обмякшей руки

Мы перестали кликать мышкой, чтобы не накликать беду

Рис. автора
Рис. автора

Не успел народ отойти от очередной новости про уголовную статью за репост, как силовики взялись за паренька, который «унижал человеческое достоинство ватников».

Раньше выражение «за тобой уже выехали» было всего лишь дурацкой шуткой, сказанной в дружеском трепе. Теперь это правда жизни. Все чаще под постами — комментарии о 1937 годе.

Запугивание проходит удачно. ИМХО порастает мхом.

Люди нынче десять раз подумают, прежде чем вякнуть в сторону власти или религии.

Но, как повелось, после работы тянет расслабиться за компьютерным серфингом. И вот, вы листаете новостные ленты соцсетей, смотрите на провокационные заголовки, пульсирующие в унисон с усталым натруженным сердцем и тревожными мыслями. Улыбаетесь ироничным карикатурам и даже собираетесь поделиться шуткой про дороги в России или про стоимость часов патриарха у себя на странице, но… внезапно рука становится мягкой и безвольной.

«Оно тебе надо?» — блеет внутренний голос. Неееет, не надо, соглашаетесь вы.

«А не сохранял ли ты чего-нибудь непозволительно чернушного у себя в скрытых фотографиях? Может быть, кадр из особенно дерзкой серии «Южного Парка»? Посмотри внимательнее», — продолжает голос. Вы ни с того ни с сего судорожно проверяете свои картинки. Кажется, все в порядке. Там только селфи, пьянки с друзьями и пейзажи из путешествий.

Вы продолжаете листать новости.

«Не оскорбит ли кого-нибудь перепост дебатов атеистов и креационистов?» — не умолкает внутренний ссыкун.

Но внезапно обмякшая рука становится уверенной и твердой.

Вот оно, черт побери!

Вы по-деловому и буднично делитесь у себя на странице фотографией с котиком, который запачкал усы в молоке и смешно танцует. С чувством выполненного долга и счастливой улыбкой вы идете спать.

Спокойной ночи.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:25, просмотров: 287, комментариев: 3


QR код
Комментарии:
Иван Меньшенин
не нравится
Сегодня в 12:47
Это просто стандартная тактика. Когда нарастает неудовольствие чем-то, власти надо сделать что-то настолько ужасное, чтобы то, что вызывает неудовольствие, как бы отошло на второй план. Хоп, и все вместо повышения пенсионного возраста, новых санкций, возможности повторения дефолта 1998 или квартиры мамы спикера Володина, обсуждают сроки за лайки и репосты.

Был такой стратег, Алкивиад. Однажды он отрубил хвост своей собаке. Все начали кричать "Аликивиад, зачем ты сделал это? Ты дурной что ли?", а он сказал "Видите, все нормально, вы обсуждаете именно это, а не что-то еще".
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:41
Нет, ну это все понятно, затыкать свободу слова это плохо. Но, у автора получается, что унижать человеческое достоинство, это хорошо. Ну так точно можно накликать 37-ой год.

Kirill Akincev
не нравится
Сегодня в 15:19
Из френдленты:
Алексей Беляков
На днях прихожу домой. Подружка сидит у компьютера, очень сосредоточена. Что делаешь, спрашиваю. Вот, говорит, просматриваю весь свой профиль Вконтакте, удаляю любую фигню, за которую теперь могут посадить. Я, конечно, засмеялся. Надо знать мою Лину. Она не отличит Сечина от Медведева. ФСБ от ДСП. Вагнер для нее – это только «Зигфрид» и «Парсифаль». Она любит Италию, лето, джаз, соломенные шляпы и печенье «Барни». Она готова поболтать с любым псом, что встретится ей по дороге. У нее самое экстремальное видео в ленте – нелепо скачущие пингвины.
И она целый вечер сидит, выискивая «опасные» посты. Она боится.
На самом деле, ни хрена не смешно. До чего ж вы довели мою девочку...

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Смысл пенсионной реформы – отъем денег у населения

Смысл пенсионной реформы – отъем денег у населения
Они показали, что живут по совершенно другим законам, в том числе финансовым. Вольно или невольно, назвали себя «высшей кастой»,
Константин Киселев, политолог Сегодня в 12:43
173 1
Что можно провозить в самолёте? //ТЕСТ

Что можно провозить в самолёте? //ТЕСТ

Какие предметы пассажир имеет право положить в ручную кладь и багаж? Проверьте себя, чтобы не попасть в неловкую ситуацию по пути в долгожданный отпуск!
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:00
200 0
Хорошая мина при плохой игре

Хорошая мина при плохой игре
Лишних денег, как известно, не бывает. Но при их зарплатах и пассивных доходах от накоплений, серьезной роли пенсии не играют.
Михаил Корабельников, политолог Сегодня в 10:47
184 0
Сенатор-единоросс Андрей Турчак предложил депутатам Госдумы и сенаторам отказаться от пенсионных льгот

Сенатор-единоросс Андрей Турчак предложил депутатам Госдумы и сенаторам отказаться от пенсионных льгот
Член комиссии Госдумы по этике Раиса Кармазина предложила отменить пенсионные надбавки и чиновникам правительства
Марина Романова Сегодня в 09:20
259 3
​Режиссёр Александр Хант: «Наша проблема в том, что мы до сих пор не создали современное русское кино»

​Режиссёр Александр Хант: «Наша проблема в том, что мы до сих пор не создали современное русское кино»
Интервью с создателем фильма «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов» — о новой картине «Межсезонье», подростковом насилии и российском кинематографе
Надежда Макаренко 20 августа в 15:18
497 1
Трое суток вместо трех часов

Трое суток вместо трех часов
Адвокату задержанного в Сургуте Василия Павленко не дали ознакомиться с материалами дела
Артем Мазнев 20 августа в 13:38
535 10
​Сургутнефтегаз рассказал, каких звезд привезет на День нефтяника

​Сургутнефтегаз рассказал, каких звезд привезет на День нефтяника
Кто споёт для жителей Сургута, Лянтора и Талакана?
Надежда Макаренко 20 августа в 11:25
1771 0
Ане Павликовой приготовиться

Ане Павликовой приготовиться
Она лишь сформулировала норму, констатировала то, что на самом деле происходит с женщинами в нечеловеческой российской тюрьме – наследнице сталинского изуверского ГУЛАГа
Александр Мазурин, читатель СИА-ПРЕСС 20 августа в 10:28
559 20
Пенсионный референдум

Пенсионный референдум
Но кое-кто решил на этом пропиариться…
Сергей Никитский, блогер 19 августа в 20:00
587 3
Проиграли все

Проиграли все

Что думают сегодня россияне о событиях 19 августа 1991 года
Редакция СИА-ПРЕСС 19 августа в 10:38
495 0
Статья дня: Спортзала не будет

Статья дня: Спортзала не будет
К Новому году не у каждого россиянина будет бутылка шампанского и салат Оливье, зато реальная инфляция составит не менее 15%.
Александр Горный, блогер 19 августа в 12:55
561 0
Левада-центр: «Реакция населения на пенсионную реформу обозначила рост протестных настроений»

Левада-центр: «Реакция населения на пенсионную реформу обозначила рост протестных настроений»
Это дает возможность оппозиционным политическим силам проявить себя и рекрутировать новых сторонников
Денис Волков, социолог, эксперт Левада-центра 19 августа в 10:12
532 0
Преступление без наказания

Преступление без наказания
Можно врать, «кидать», дезинформировать, отказываться от обязательств и обещаний — все сойдет с рук. Это — главный урок Большого Дефолта.
Борис Вишневский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко») 18 августа в 12:17
710 1
Девальвация — наш главный инструмент борьбы с внешними шоками

Девальвация — наш главный инструмент борьбы с внешними шоками
Сергей Васильев, председатель совета директоров инвестгруппы «Русские фонды» 18 августа в 11:21
696 3
Сколько сэкономит Газпром, отказавшись от общегородского праздника в Сургуте

Сколько сэкономит Газпром, отказавшись от общегородского праздника в Сургуте
Учитывая текущую экономическую ситуацию, даже для Газпрома такие расходы могли показаться излишними
Редакция СИА-ПРЕСС 18 августа в 09:05
1167 10
Большинство предприятий из «списка Белоусова» – бывшая госсобственность, приватизированная за копейки на смутных аукционах

Большинство предприятий из «списка Белоусова» – бывшая госсобственность, приватизированная за копейки на смутных аукционах
Что же случится, если все-таки подобное изъятие проведут? Уж точно не наступит время всеобщей справедливости
Никита Исаев, экономист 17 августа в 20:15
818 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика