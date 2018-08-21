Хорошая мина при плохой игре

Заявление секретаря Генсовета «ЕР» Андрея Турчака – не более, чем попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

Господин Турчак и остальные идеологи повышения пенсионного возраста (назвать этот процесс «пенсионной реформой» язык не поворачивается) ищут доводы для того, чтобы заявлять: «Повышение пенсионного возраста приведет к повышению уровня жизни людей». Но для того, чтобы так заявлять, нужны какие-то аргументы. Вот они якобы и начали с себя.

Снятие привилегий существенно на уровне их жизни не отразится. Пенсии депутатов Госдумы и сенаторов, конечно, хороши. И лишних денег, как известно, не бывает. Но при их зарплатах и пассивных доходах от накоплений, серьезной роли пенсии не играют.

Ну а заявление о том, чтобы деньги коррупционеров направлять в пенсионный фонд, это и вовсе чистой воды популизм. Они и без того возвращаются в бюджет, а затем распределяются внутри него. Так что это заявление не несет за собой никаких серьезных последствий.

Демонстрация готовности начать с себя в деле затягивания поясов - это просто попытка изобразить якобы единство с народом, не более того.