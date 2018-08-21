Сенатор-единоросс Андрей Турчак предложил депутатам Госдумы и сенаторам отказаться от пенсионных льгот

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил депутатам и сенаторам отказаться от всех пенсионных льгот. Об этом он заявил во время заседания по доработке пенсионной реформы, сообщила накануне газета «Ведомости». Кроме того, член комиссии Госдумы по этике Раиса Кармазина предложила отменить пенсионные надбавки и чиновникам правительства.

Напомним, что сегодня в Государственной думе состоятся парламентские слушания по законопроекту о повышении пенсионного возраста. Он предполагает поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию для женщин с 55 до 63 лет к 2034 году, для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 году. В первом чтении депутаты Госдумы приняли предложение правительства 9 июля.

Кстати:

Андрей Турчак также предложил использовать средства, изъятые у коррупционеров, для пополнения Пенсионного фонда.

Наша партия должна настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлять напрямую в Пенсионный фонд, - заявил сенатор.

Пенсия депутата Госдумы со стажем от 5 до 10 лет составляет 46 626 рублей.



Пенсия депутата Госдумы со стажем более 10 лет – 63 591 рубль

Средняя пенсия в России, по данным Росстата, - 13 304 рублей